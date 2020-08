Niega Javier Duarte haber regalado Ferrari a Peña Nieto

Reforma

Ciudad de México— El exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, afirmó que nunca ha comprado un Ferrari y mucho menos regaló alguno, luego que Emilio Lozoya reveló que el veracruzano entregó un vehículo rojo de esta marca al expresidente Enrique Peña Nieto.

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno.

"Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno", publicó en su cuenta de Twitter.

En una denuncia que fue filtrada, el exdirector de Pemex reveló que Duarte regaló un Ferrari que perteneció al Presidente López Mateos a Peña Nieto en 2015.

"Javier Duarte se le acercó en las escalerillas del avión presidencial y le entregó una carpeta al Presidente; yo sabía de la relación estrecha entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a facilitar diversos tipos de combustible al Gobierno de Duarte, pues el presidente se comprometió apoyar la gestión de el entonces Gobernador", declaró Lozoya.

"Enrique Peña Nieto nos dijo: 'miren lo que me regaló el Góber'", refiere Lozoya, y les mostró las fotos del Ferrari con un texto: 'Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos', y a un lado estaban las llaves del auto".

Emilio Lozoya calificó el hecho como "deplorable" y afirmó que Peña invirtió millones de pesos en un "Museo del Presidente", donde fue a dar el auto de colección.