Niega INAI conflicto de interés por parentescos

Ciudad de México— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) negó un conflicto de interés relacionado con los 16 empleados que tienen parentesco entre sí y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A través de una tarjeta informativa, el Instituto sostuvo que entre los servidores públicos que mantienen una relación de parentesco no existe un vínculo jerárquico, además de que tres de ellos ya no trabajan ahí.

"En todos los casos, ninguno de los servidores públicos referidos cuenta con facultades de decisión ni de manejo presupuestal que beneficie indebidamente u otorgue ventajas ilícitas a dichos servidores públicos.

"El parentesco solo es causal de conflicto de interés cuando se generan esas ventajas (patrimoniales, de ascenso o de otra naturaleza) y una de las partes tiene la atribución de generarlas (mando, poder de decisión, manejo presupuestal, entre otros)", argumentó.

De acuerdo con la auditoría 135-GB perteneciente a la Cuenta Pública 2017, la contratación de estas personas podría constituir un conflicto de interés, por lo que la ASF anunció que presentará ante el Órgano Interno de Control del INAI una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

"En la revisión de los expedientes de personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se conoció que 16 trabajadores tienen parentesco entre sí, de los cuales, hasta el 31 de enero de 2018, 4 se encontraban adscritos en una misma unidad administrativa, lo que evidencia un potencial conflicto de intereses", indicó la ASF.

El INAI aseguró que ninguno de los funcionarios señalados por la Auditoría mantiene una relación directa con comisionados, secretarios y directores generales.

También sostuvo que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas no establece una obligación de manifestar parentescos de ninguna naturaleza al momento de ingresar a laborar a una institución.

"No obstante, el INAI atenderá y solventará como corresponda las observaciones de la ASF, siempre en términos de transparencia y rendición de cuentas", ofreció.