Niega FGR orden de captura contra General

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a una juez federal que de momento no existe ninguna orden de aprehensión, localización o citatorio contra el General Brigadier Eduardo León Trauwitz, indagado por robo de combustibles.

Por lo anterior, Patricia Marcela Díez Cerda, Juez Quinto de Distrito en Amparo Penal de esta capital, determinó negar la suspensión definitiva al ex gerente de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), dado que no hay un acto en su contra del que deba ser protegido.

El fallo fue notificado esta mañana al General, luego de que la juez celebrara la audiencia incidental del amparo y fuera informada tanto por la FGR como por diversos juzgados que no existe por ahora ningún mandato privativo de la libertad contra el quejoso.

El pasado 16 de enero, León Trauwitz presentó su demanda de garantías ante la juez Díez Cerda contra cualquier posible orden de aprehensión, detención, localización, citación, búsqueda, presentación o arresto que hubiese librado en su contra cualquier autoridad judicial o ministerial.

Su amparo, registrado bajo el número 83/2019, fue interpuesto luego de que el Presidente Andrés López Obrador dijera que el General estaba en una lista de funcionarios investigados por robo de hidrocarburos.

"Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Corre (la investigación) porque se está investigando a todos los que tienen que ver con estas actividades", dijo López Obrador.

El General fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y, ya con el mexiquense en la Presidencia, fue gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex de 2013 al 2014 y luego subdirector de Salvaguardia Estratégica de la misma empresa estatal de 2014 a julio del año pasado.

Al concluir sus funciones en Pemex, regresó a la Secretaría de la Defensa Nacional, en específico a la Inspección y Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea, donde concluyó sus funciones el pasado 30 de noviembre.