Niega Corte a CNDH mantener salarios

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de permitirle conservar salarios mayores al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ministro Alberto Pérez Dayán negó la suspensión en la controversia constitucional promovida por el organismo humanitario en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, al considerar que se trata de un acto consumado porque se trata de una política de gasto ya aprobada, publicada y en aplicación.

"Se niega la suspensión solicitada por la CNDH, promovente de la presente controversia constitucional", dice el acuerdo notificado esta tarde en los estrados del máximo tribunal del País.

Pérez Dayán negó esta suspensión en los mismos términos que antes lo había hecho con las controversias promovidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Los organismos autónomos también impugnaron el anexo del PEF que contempla como tope salarial el ingreso del presidente de la República, que asciende a 1.6 millones de pesos anuales.

En la CNDH laboran 61 funcionarios cuyos ingresos son superiores a los ingresos que López Obrador percibe como servidor público.

De hecho, el año pasado el Ombudsman Luis Raúl González Pérez percibió un total 4 millones 243 mil 164 pesos, un promedio de 353 mil 597 pesos mensuales.

La única controversia donde la Corte ha concedido suspender la aplicación del tope salarial es en la promovida por el Banco de México, pero la excepción radica en que no está sujeto al PEF.

En este caso, la suspensión otorgada por el Ministro Pérez Dayán tiene el efecto de permitir que los mandos del Banxico ganen hasta un 50 por ciento más que el jefe del Ejecutivo Federal.

La controversia constitucional no es el único recurso que ha promovido el organismo humanitario para impugnar la nueva política salarial de la nueva Administración del Gobierno Federal.

El año pasado, también presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señalándola como violatoria de los principios de no discriminación y de remuneración anual irrenunciable y proporcional a las responsabilidades.