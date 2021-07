Niega AMLO violencia en México 

Ciudad de México.- No es una burbuja, no me gusta el autoengaño, yo tengo otros datos y claro que hemos avanzado en la inseguridad, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, hay una disminución marginal pero ha bajado, no coincido con que no hemos podido con la violencia, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre el fracaso de estrategia en materia de inseguridad en México.

Ante la presión y la insistencia sobre la cifra de muertes en el país, López Obrador recomoció que el tema de seguridad no ha sido asunto fácil, consideró que se le heredó un "fruto prohibido", por lo que la culpa a los expresidentes es porque, dijo, la delincuencia estaba prácticamente a cargo de la seguridad.

"Ya no hay más sangre en mi país, son enfrentamiento entre bandas pero no es el Estado, trabajo todo los dias, no comparto tu opinión porque yo tengo otros datos, en el tiempo que llevamos hay una disminución mínima de 3 por ciento, ya bajó" recalcó en Palacio Nacional.

Defendió que el delito de feminicidio se tipifico como tal ante los asesinatos de mujeres, durante la actual administración, sin embargo aceptó que han aumentado; agrego que hay cero impunidad, aseguró además que las muertes durante las pasadas campañas, en la mayoría de los casos, se detuvo a los responsables.

"Lo de Bavispe fue lamentable y en aquel entonces reconocí que el presidente Donald Trump me habló para ofrecer ayuda, le dije no, vamos nosotros a resolver el problema, tenemos 20 detenidos y al jefe de todos ellos, entonces hay una gran diferencia con la impunidad de antes, vamos avanzando" concluyó molesto López Obrador.