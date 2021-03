Niega AMLO que EU venga a 'regañarnos' por migración

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Estados Unidos vaya a regañar a México por el manejo migratorio en la frontera.

"Los adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios, y sus voceros de la prensa fifí, siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos, como lo fue a solicitar Krauze, que viniera el Presidente Biden a llamarnos la atención, porque nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas.

"Se equivocan, la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto mutuo, y le agradecemos mucho al Gobierno de Estados Unidos de que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció que el Gobierno estadounidense ha planteado el que se frene completamente el flujo migratorio en la frontera sur; sin embargo, la postura del Gobierno federal seguirá siendo el atender las causas.

"Claro que lo plantean (frenar el flujo migratorio en la frontera sur). Pero la respuesta de nosotros es que se deben atender las causas, siempre. Con el Presidente Donald Trump lo hicimos, incluso le envíe una carta planteándole cuál era nuestro punto de vista y qué se tenía que hacer para reducir los grupos migratorios sin medidas coercitivas", explicó.

México desplegó 8 mil 715 militares en las fronteras sur y norte como parte de un plan de control migratorio que este martes será revisado por una comitiva encabezada por la ex Embajadora y actual coordinadora fronteriza de EU, Roberta Jacobson.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, precisó ayer que el operativo mexicano incluye 347 puntos de control migratorio y 8 buques y embarcaciones.

Aclaró que se trata de un despliegue inferior al de 2019, cuando se desplegaron 25 mil 500 elementos en ambas fronteras tras el acuerdo del Gobierno mexicano con la Administración de Donald Trump para evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos.

'No es visita de supervisión, si no somos colonia de EU'

El presidente López Obrador descartó que sea una visita de supervisión la que va a realizar la coordinadora fronteriza de EU, Roberta Jacobson.

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonias, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre", expresó.

El titular del Ejecutivo aseveró que se trata de una visita diplomática para seguir construyendo la relación bilateral.

"Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3 mil 180 km de frontera, tenemos relaciones históricas culturales de amistad con el pueblo estadounidense", agregó.