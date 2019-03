Niega AMLO negociar candidaturas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber participado en negociación para presunta compra de candidaturas en Hidalgo.

REFORMA publicó que militantes de Morena que fueron excluidos del reparto de candidaturas en ese Estado acusaron al ex priista y ex Rector de la Universidad Autónoma de esa entidad, Gerardo Sosa Castelán, de pagar 50 millones de pesos al partido para que sus incondicionales obtuvieran nominaciones a diputados locales y federales.

En una queja remitida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, con fecha del 18 de junio pasado, los inconformes acusaron que la presunta compra de las candidaturas se arregló directamente con López Obrador, candidato a la Presidencia de la República de la Coalición Juntos Haremos Historia.

"Por lo que a mí corresponde, te puedo decir que no es cierto", acotó el Mandatario federal a su arribo al aeropuerto de Guadalajara.

López Obrador volvió a acusar a REFORMA de orquestar una campaña en su contra.

Incluso, señaló a esta casa editorial de calumniarlo, pese a que se le insistió en que los señalamientos pertenecen a una queja presentada por propios morenistas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

"La prensa fifí, los del REFORMA, siguen con la campaña en contra nuestra, pero el que nada debe nada teme, y siempre hemos salido de la calumnia ilesos", sostuvo.

¿Cree que esto es una calumnia?, se le cuestionó.

"Sí", dijo.

Pero el caso está en la Comisión de Justicia, se le insistió.

"En el caso de quererme involucrar, sin duda que es una maniobra, un manejo sucio, del periódico REFORMA".

Es una queja que llegó por morenistas a la Comisión de Justicia, se le comentó.

"Sí pero, de ahí a que se me involucre, creo que es una exageración", afirmó.

Pero lo dice la queja, se insistió.

"Es como el acusarnos de que hay persecución en contra del REFORMA por una supuesta evasión de 20 mil pesos", agregó.

El Presidente López Obrador dijo que está dispuesto a que el caso se reabra al interior de Morena y que sea investigado por autoridades.