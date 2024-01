Niega AMLO indulto a Aburto y pide indagar a García Luna

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas para indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, candidato presidencial del PRI en 1994.

En conferencia, el Mandatario adelantó que tampoco promoverá que se dé "carpetazo" a la investigación que mantiene activa la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se advierte sobre la existencia de un segundo tirador.

Asimismo, llamó a indagar la actuación del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que indulte, quiero contestarle que no puedo hacerlo (porque) se trata de un asunto de Estado y quiero que, en lo que en mi corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así", expresó en conferencia mañanera.

El Mandatario señaló que hubo encubrimiento delictivo que involucra a García Luna, actualmente preso en EU por nexos con el narcotráfico, por la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el supuesto segundo tirador.

En 1994, el ex funcionario de Seguridad laboraba en el Cisen.

"No estoy cerrado, no voy a usar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos politiqueros, es importante que no haya impunidad. Se trata de un crimen que de acuerdo a la Fiscalía tiene una relación con una institución del Estado", dijo.

"Ahí no es presunto encubrimiento, es evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo involucrado directamente Genaro G., yo supongo que es García Luna".

Agregó que no va a darle "la vuelta a la hoja", cómo se hace con los crímenes de Estado.

"Por lo general las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estado nunca se aclaran, entonces no debemos nosotros decir: ya vamos a darle vuelta a la hoja", sostuvo.

Para evitar que se siga usando políticamente el magnicidio de su padre, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió ayer al Presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, único procesado y detenido por el crimen de Colosio Murrieta.

Luego de que Grupo REFORMA reveló ayer que un juez frenó por falta de pruebas el intento de la Fiscalía General de la República de retomar, en pleno año electoral, el caso Colosio a casi tres décadas del homicidio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, el Alcalde emecista llamó a darle carpetazo.

"Apelando a la compasión del Presidente", dijo, "que mejor indulte a Mario Aburto.

"Que ponga un carpetazo final a este asunto (y) permita que tanto mi familia como México sanemos".