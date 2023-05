Niega AMLO expropiar vías y dice: 'no es pleito con Larrea'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se expropiaron vías de Grupo México para su proyecto de Tren del Istmo, sino que se recuperó una concesión de la nación, además de que descartó un pleito con Germán Larrea.

"Esto estaba considerado como de seguridad nacional, todo y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional sólo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Y cómo fue eso, cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salina Cruz? Si es de puerto a puerto", se quejó el presidente.

"Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión, porque dicen 'se expropió', ¿qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación", indicó.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que la acción no tiene que ver con la operación que lleva a cabo Grupo México, de Germán Larrea, para comprar Banamex ni tampoco es un pleito personal con el empresario.

"También aclarar todo, esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no", aseguró.

Y aclaró que tampoco es un pleito personal con Larrea.

"Entonces no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no, ojalá y comprendan no sólo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tienen que cuidar al interés público", expresó.

López Obrador dijo que dependerá de la actitud de la empresa si la medida es permanente.

-¿Va a ser permanente, Presidente?, se le preguntó.

"Depende de la actitud de la empresa", respondió AMLO.

El Jefe del Ejecutivo dijo que trató de hablar con Larrea del tema y pensó que se había llegado a un entendimiento.

-¿Habló de eso con Germán Larrea?, se le cuestionó.

"Sí, les voy a comentar todo porque no hay nada que ocultar, nada, ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y, como un mes o dos meses antes se invito a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida, y resultó de que confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto", narró AMLO.

"Entonces le dije al Secretario Gobernación: no, no, no, no, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto, ¿cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto?, No", continuó el Presidente.

"Además, quiero hablar con él, para ver si se llega un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con el y 'no, no, no, no, no, si nos entendemos, pero quiero hablar..., ¿Cuándo?, Cuando usted diga, mañana".

"Al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno y me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema, 'sí, sí, sí, sí, nos arreglamos'".

"Entonces le pedí al secretario de Gobernación, porque comí con él, el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces ya llegamos a un acuerdo, lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión".

El viernes 19 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tomaron las instalaciones de Ferrosur, de Grupo México, como resultado de un decreto del Gobierno que declaró de utilidad pública diversas actividades ferroviarias concesionadas que pasaron al control de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Reforma publicó este lunes que Grupo México (GM) acusó incumplimiento del Gobierno federal.

En un comunicado explicó que a principios de 2022, se firmó un acuerdo con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes que contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a Semar para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

"Tras la firma de dicho acuerdo, Grupo México Transportes inició de inmediato las obras de construcción de esa segunda vía y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos", señaló en un comunicado.

"Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después", reprochó ayer Grupo México.

El consorcio de Germán Larrea informó que ahora analiza los alcances y efectos del decreto de ocupación, con el fin de determinar las acciones legales que deba emprender.