Niega AMLO ejercer acción penal contra exgobernador de Michoacán

El gobierno federal no ejerce acción penal contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el posible desvío de recursos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa desde Irapuato, Guanajuato, el titular del Ejecutivo afirmó que el actual gobierno de Michoacán es el que está armando el caso contra el exgobernador, informó Excélsior en su portal de noticias.

"Nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo está haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien.

"Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices... encubridores. No encubrir y que con pruebas se presenten denuncias a las autoridades competentes", enfatizó López Obrador.

Insistió en que su administración no utiliza su poder para ejercer venganzas personales o políticas en contra de opositores.

"Desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia, que no será mi fuerte la venganza, que no se iban a fabricar delitos, que no se iba a perseguir a opositores, y eso lo tenemos que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral, no se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas", puntualizó el presidente.

Planteó a los gobiernos estatales que, si detectan un mal uso de recursos por parte de sus antecesores, no lo oculten ni se conviertan en cómplices, pero que tampoco se inventen acusaciones.

"Que no se estigmatice a nadie, que tampoco haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas, que sostengan las denuncias", reiteró.

El titular del Ejecutivo retornó a la Ciudad de México y el fin de semana realizará una gira por Oaxaca.