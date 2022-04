'Ni una más', advierte PAN a Quadri

Ciudad de México— Al diputado panista Gabriel Quadri no se le debe permitir una agresión más a la comunidad transgénero, advirtió el presidente de la Comisión de Doctrina del blanquiazul, Gonzalo Altamirano Dimas.

Quadri -que no milita en las filas del blanquiazul- provocó ayer en San Lázaro un zafarrancho después de que llamara "señor" a la diputada morenista transgénero Salma Luévano cuando se discutían reformas a la Ley General de Salud.

"El punto de partida es convocarlo para hacerle ver con toda firmeza el punto de vista del partido y debe de quedar claro que ni una más. Acción Nacional no puede cargar con eso: quien es externo está privando a militantes a ocupar ese espacio y está más obligado a respetar estos principios que son fundamentales", argumentó Altamirano Dimas.

En opinión del exdirigente en la Ciudad de México, Acción Nacional no debe permitir conductas como las que ha protagonizado Gabriel Quadri, marcadamente intolerantes con miembros de la comunidad trans.

"El PAN se ha caracterizado por ser un partido no solamente democrático, sino, fundamentalmente, defensor de la dignidad de la persona, la esencia de lo que debe ser la política: la persona es eje fundamental de la política y tiene que partir de una defensa de esa dignidad.

"Nosotros no podemos aceptar conductas contrarias a este principio, por un lado de panistas, pero también de los legisladores externos, que no nos hacen ningún favor. Se les les está brindando un espacio para que den valor agregado. Y creo que debe caber no solamente la prudencia, sino la claridad de este principio de Acción Nacional. Es una condición obligada de quien es miembro del PAN o de quien acepta un cargo público postulado por el PAN", remarcó.

A juicio de Altamirano Dimas, esta situación "está más allá de creencias o de puntos de vista, pero lo que no podemos admitir son agresiones hacia la persona, especialmente cuando parecen ser fobias".

...Y Conapred pide diversidad y prudencia en San Lázaro Tras dichos de Quadri, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hizo un llamado para que la Cámara de Diputados se mantenga como un lugar representativo del respeto a la diversidad y la pluralidad.

Sin mencionar la expresión transfóbica del legislador panista, el órgano de la Secretaría de Gobernación además exhortó a aprovechar cualquier espacio para fortalecer el derecho a la no discriminación.

"Tanto en las discusiones como en los debates se debe acatar lo que establece el artículo 1º constitucional, que obliga a todas las autoridades a prohibir cualquier forma de discriminación", señaló el Conapred.

"Motivada por origen étnico o nacional, género, edad y discapacidades, así como condición social o de salud, religión, opiniones, orientaciones sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana".

El Conapred también urgió a que en los ámbitos público y privado se reafirme la promoción y defensa de una cultura sin discriminación, que permita que todas las personas ejerzan sus derechos y libertades.