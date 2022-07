Ni un paso atrás, advierte AMLO ante disputa en T-MEC

Nayarit.- Ante disputa de Estados Unidos y Canadá por presuntas violaciones al T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará un paso atrás y hará valer la soberanía de México.

"Los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero", dijo.

"Son unos traidores a la patria, ¿pero saben qué? No vamos a dar un paso atrás, México es un País independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el Presidente de México no es títere, no es pelele de ningún Gobierno del exterior".

De acuerdo con el Mandatario federal, Estados Unidos y Canadá están haciendo un reclamo porque México quiere rescatar el petróleo y la industria eléctrica nacional.

"Nada más le voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, lo único que quiero recordarles es que el Presidente Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe de dar siempre con un pie de igualdad, eso es lo que me dice, es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México", expuso.

Los dos socios comerciales de México solicitaron consultas de resolución de disputas en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está violando el pacto con sus medidas para priorizar la energía de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas de energías renovables.

Los militares no saben decir que no

Al resaltar la rapidez y el cumplimiento de los militares, en los que su Gobierno se ha apoyado al grado de encargarle la seguridad pública, el Presidente Andres Manuel López Obrador reconoció que no saben decir que no.

"Yo agradezco mucho a la Secretaría de Defensa, los ingenieros militares que están aquí, la experiencia que tengo de la actuación de las Fuerzas Armadas, de soldados que son pueblo uniformado y oficiales y ingenieros, médicos especialistas, es que es gente acostumbrada a cumplir su palabra, y no saben decir que no", aseguró.

Así les agradeció por su apoyo en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la del Tren Maya y también en la obra del Canal Centenario, un acueducto de riego interminable desde 2013, y que, encargado al Ejército, se pretende terminar en diciembre del próximo año.

"Ya tienen la instrucción de que (esté) en diciembre del año próximo, usted tranquilo que sí va a poder", le dijo al ingeniero militar a cargo de la obra del Canal Centenario, Iván Hernández Uribe.

López Obrador supervisó un tramo de la obra, en el Municipio de Ruiz, al norte de Tepic; una obra de 320 kilómetros iniciada en 2013, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para ser concluida en 2017, pero que dejó inconclusa.

"Se llama a Canal Centenario porque se pretendía que se inaugurará en el centenario de Tepic en 2017, cosa que no funcionó, entonces retomo con mucho ímpetu este proyecto", dijo el militar a quien el Presidente le dio la palabra no programada y luego le aplaudió de pie.

La empresa civil hizo 13 kilómetros en seis años, lo que los militares han hecho en ocho meses, presumió.

El tabasqueño aprovechó para presumir sus megaobras como la refinería de Dos Bocas, aún inconclusa, pero que él aseguró estará procesando 340 mil barriles de petróleo ya en diciembre próximo.

"Todavía no tomaba yo posesión y ya teníamos conseguido el terreno en donde íbamos a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Que ya iniciamos en su etapa no sólo constructiva si no ya en su etapa productiva, ya empezó a integrarse. Yo espero que para diciembre ya estamos procesando 340 mil barriles diarios con esa nueva refinería", afirmó.

El Presidente supervisó la obra sin la compañía del Gobernador Nayarita, Miguel Ángel Navarro, debido a que padece Covid, y con poco público, apenas algunos trabajadores de la obra y con la vigilancia de medio centenar de integrantes de la Guardia Nacional vestidos de civil.

El Mandatario federal agregó que con apoyo del Ejército, quien construye algunos tramos del Tren Maya, de mil 500 kilómetros, su Gobierno heredará 2 mil kilómetros de tren de pasajeros un servicio que, acusó, habían olvidado los "gobiernos neoliberales".

"También por eso están molestos, porque ya no querían el tren y van a tener que subirse al tren", expresó.