Ni quemar libros ni demoler casas, pide AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las exigencias de Morena en la Ciudad de México para demoler la casa de Xóchitl Gálvez, pues pidió no quemar libros de texto, ni usar el marro para destruir nada.

"Cuando se van acercando las elecciones, ese es el motivo de que haya esta confrontación política, hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política.

"Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento... ¡No, no, no, no! Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada. Vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir", urgió López Obrador en conferencia.

Ayer, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo temer por su seguridad, después de que Víctor Romo difundió la dirección de su domicilio en la Miguel Hidalgo, en la CDMX.

El partido Morena de la Ciudad de México exigió al Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar el conjunto habitacional donde vive Xóchitl Gálvez y, en caso de proceder, demoler la construcción.

En un comunicado, Morena indicó que el inmueble fue construido con irregularidades y actualmente no cuenta con los permisos necesarios para que sea habitado.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que no deben desplegarse campañas de linchamiento, ya que eso sería caer en lo que a él le hicieron en 2006 con los spots de que era "un peligro para México".

"Nosotros padecimos mucho eso. Cuando estábamos en la Oposición, decían que era 'el peligro para México'. Entonces nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo, no debe haber campañas de linchamiento. Porque nosotros padecimos eso, es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera", señaló.

López Obrador llamó a buscar la conciliación y demandó no resolver las diferencias mediante el "diente por diente y ojo por ojo".

"Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso. Porque así no se resuelven las cosas y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. Creo más en el amor al prójimo; entonces, hay que buscar la conciliación", añadió.