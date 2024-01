'Ni las mande', dicen a AMLO sobre reformas a autónomos

Ciudad de México.- Diputados de Oposición descartaron la aprobación de las iniciativas de reforma constitucional que presentará el Ejecutivo federal para desaparecer los órganos autónomos del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que con la desaparición de los órganos autónomos se lograrán recursos para destinar más dinero a pensiones.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira; el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana; y el coordinador del PRD, Luis E. Cházaro, advirtieron que la propuesta del mandatario federal solo quiere generar una distracción en la opinión pública.

El priista fue más allá y acusó un intento de golpe de Estado de parte de López Obrador. "La desaparición de órganos autónomos para nada sirve, si se quieren utilizar recursos en pago de pensiones, es muy poco el dinero. A no ser que sea un golpe de Estado constitucional, lo que se esté planteando", advirtió Moreira

En la gama de "todos" los órganos autónomos están instituciones educativas como la UNAM, el Banco de México y el INE, remarcó. Las propuestas que hace el presidente forman parte de una narrativa que se trata de instalar en medio de un proceso electoral.

"Creo que no va a pasar, no tiene los votos del PRI, vamos a proteger a la democracia e instituciones", aseguró.

Por su parte, el vicecoordinador panista dijo: "El presidente cree que que la gente es tonta y va a caer en este montaje. Ni eliminando a la mitad de la administración pública federal, alcanzaría para cubrir las pensiones como él propone".

El panista Triana señaló que a Morena no le alcanzan los votos para aprobar las propuestas del presidente y eso lo sabe Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

"No tiene la mayoría calificada para sacar esta propuesta, pero quiere tendernos una trampa para que su candidata tenga una narrativa de campaña y pueda atacar a la oposición", opinó.

Luis E. Cházaro, coordinador del PRD, coincidió en que es un distractor y que no serán aprobadas las reformas del presidente.

"Es meramente una bola de fuego electoral, electorera, a su puro estilo y desde hoy le decimos: no va a pasar, no se moleste en enviarlas.

"Sabe que no van a pasar sus reformas, mejor, presidente, vamos a hablar de seguridad, de cómo el crimen organizado manda en este país", declaró.

El perredista pidió que deje de distraer a la ciudadanía con temas que ni siquiera le interesan.

"Habrá que preguntarse cuántos mexicanos quieren o no desaparecer los órganos autónomos", mencionó Cházaro.

No serán todos, dice Morena

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, reconoció que hay dudas sobre qué órganos autónomos propondrá el Ejecutivo desaparecer porque el INE y el Banco de México son importantes.

"No se conocen aún (qué órganos quieren desaparecer), más que por ciertas líneas generales que el presidente ha presentado. Yo no he escuchado que se trate de desaparecer a todos los organismos institucionales. Hay uno respecto del cual él ha sido muy insistente por su inoperancia y por su vacuidad, que es el INAI.

"Hay otros muy importantes que son un sostén constitucional del país, como el INE, como el Banco de México, esos pues ni pensar; el INEGI, ni pensar en nada que se le parezca, pero eso no es lo importante, lo importante son las propuestas de reformas laborales y las del Poder Judicial", consideró el morenista.

Robledo cuestionó cómo la Oposición se atreverá a votar en contra de algunas reformas.

"Hay algunas tan sencillas que por su mismo peso será muy difícil que sean rechazadas. Por ejemplo, que quede en la Constitución que los salarios se aumenten siempre por arriba de la inflación. ¿Quién se puede oponer a eso? Yo quiero ver a los panistas y a los priistas votando en contra de eso", retó el morenista.