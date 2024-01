Ni carpetazo ni indulto, dice Durazo sobre caso Colosio

Ciudad de México.- El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se pronunció porque no se dé carpetazo al caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y no se conceda el indulto al asesino confeso, Mario Aburto.

En conferencia matutina, Durazo fue cuestionado sobre la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del finado candidato presidencial del PRI, de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador otorgue el indulto a Aburto, único procesado por el crimen de su padre.

El Alcalde de Monterrey incluso consideró que en época electoral se está reciclando el caso del asesinato de su padre para sacar "raja política".

Al respecto, Durazo, quien fuera secretario particular de Colosio Murrieta, reconoció la actitud de perdón del emecista, pero insistió en que la investigación y la sentencia deben continuar.

"Obviamente con todo el cariño quien marca la pauta en términos familiares, emocionales, es obviamente Luis Donaldo. Yo respeto profundamente lo que él plantea desde el punto de vista emocional, que habla de un ser humano que no obstante la tragedia no guarda rencor. Y eso me da gusto, es un hombre con la entraña sana, no obstante que tendría todos los motivos para tener una entraña enferma", opinó.

"Y eso me da muchísimo gusto por la actitud sana y positiva con la que asume los acontecimientos después de 30 años sucedidos. Sin embargo, la ley debe continuar su proceso. Por una razón, primero porque es la ley y segundo porque si el responsable del crimen no ha purgado debidamente su pena significa ante la propia justicia que continuaría representando un riesgo para la sociedad si estuviese en libertad".

Respecto a la posición del Presidente López Obrador de que el asesinato de Colosio no debe quedar impune, luego que un juez negó una orden de aprehensión a la FGR contra un presunto segundo tirador, y de que no se conceda el indulto a Aburto, Durazo coincidió con la opinión del Mandatario.

"Mi posición sería que purgara la pena debidamente por los riesgos que puede representar para la sociedad la liberación anticipada de un criminal probado. Coincidio con el Presidente ningún caso debe dársele carpetazo, debe concluirse judicialmente".

En diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el recurso de la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar el amparo que permitiría a Mario Aburto Martínez salir de prisión a más tardar en marzo de 2024 y evadir la condena impuesta de 45 años de cárcel a la que fue sentenciado.

Ayer REFORMA publicó que un juez frenó por falta de pruebas el intento de la FGR de retomar, en pleno año electoral, la teoría de la conspiración en el crimen de Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California.

El juez federal Jesús Alberto Sánchez Hernández negó la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, al que la FGR señala como segundo tirador, por el delito de homicidio calificado.

Tras confirmar que reactivó la teoría del complot en el magnicidio, la FGR informó que apelará la negativa de orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, ex agente del Cisen.

También confirmó que apunta a Genaro García Luna como responsable de rescatar a Sánchez Ortega de las oficinas de la entonces PGR, horas después de haber sido detenido en Lomas Taurinas con su chamarra manchada de sangre del excandidato presidencial.