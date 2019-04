Negocian líderes de CNTE en SEP

Ciudad de México— Funcionarios federales se reúnen por séptima ocasión con el magisterio disidente para buscar que avance la aprobación de la reforma educativa impulsada por el actual Gobierno.

A las 12:30 horas ingresaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes se refirieron a lo señalado esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que la reunión con la Coordinadora será después de que se haya llegado a un acuerdo.

Al respecto, líderes magisteriales contestaron que prefieren que esto suceda al revés.

"El Presidente pues ha respondido, sin embargo, lo que hemos dicho siempre es que tenemos que platicar y tenemos que acordar para poder darle ruta a esta exigencia (abrogación de la reforma educativa)", dijo Eloy López de la Sección 22, perteneciente a Oaxaca.

"No, no cerraremos el diálogo pero sí seguiremos exigiendo que sea la reunión con el Presidente López Obrador. Lo que queremos es acordar con él. Nosotros le decimos que para que haya acuerdos primero necesitamos platicar".

Ante medios de comunicación, expuso que la CNTE no pedirá plazas ante los funcionarios.

"Estamos en desacuerdo porque finalmente se le coarta el derecho al sindicalismo de no estar presentes en una subcomisión mixta, en la cual se tiene que estar representado mediante el patrón y la representación de los trabajadores en este caso del sindicato", afirmó.

En tanto, López advirtió que continuarán las movilizaciones.

La próxima, recordó, será el 1 de mayo, además de que se seguirá con vigilancia permanente en la Cámara de Diputados.