Negó Sedena a Pentágono permiso para 'cazar' globo chino

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Sedena negó al Pentágono un permiso para sobrevolar el espacio aéreo mexicano con el fin de "cazar" un globo chino que pasaría por el país.

"Te voy a comentar algo: antier -para que vean la importancia que tiene el actuar con respeto a otros Gobiernos pero haciendo valer nuestra independencia- hablaron del Pentágono para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico, militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái e iba a pasar por México.

"(El Pentágono) aseguraba que era un globo de Asia, no quiero meterme en estos asuntos (en alusión a China), la respuesta fue no. No permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo", contó López Obrador.

Estados Unidos estaba al tanto de hasta cinco globos espías chinos sobrevolando su territorio cuando derribaron uno de ellos en febrero, según los documentos clasificados del Pentágono filtrados.

Otro de ellos fue visto en febrero sobrevolando Colombia luego que Estados Unidos anunciara que un "globo de vigilancia chino" había sido avistado sobrevolando Latinoamérica.

La Fuerza Aérea Colombiana dijo que un "objeto" con "características similares a las de un globo había sido detectado "hasta que abandonó el espacio aéreo".

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la Sedena pidió al Pentágono ponerse de acuerdo para llevar a cabo una operación de seguimiento del globo espía.

"Vamos a ponernos de acuerdo, manden información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento y -en efecto- se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Se informó que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a 30 mil -bueno- 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial, iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo y salir por Tamaulipas.

"Pasó pero nosotros no detectamos nada ni ellos nos informaron que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no. Pero lo que yo (digo) es cooperación sí, subordinación o sometimiento no", afirmó.

López Obrador reiteró que la seguridad del espacio aéreo está en buenas manos, ya que la Sedena cuenta con todos los elementos para protegerlo.

"Hace poco hubo una campaña exagerada porque decidimos que el control del espacio aéreo mexicano estuviera en manos de la Secretaría de la Defensa. Es un asunto de seguridad nacional y la Defensa cuenta con los elementos suficientes para garantizar la protección del espacio aéreo. Existe la Fuerza Aérea desde la Revolución, de ahí viene el Escuadrón 201, hay toda una tradición", añadió.