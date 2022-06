Negar frontera porosa sería no ver la realidad, asegura INM

Ciudad de México.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reconoció que la frontera con Estados Unidos sigue siendo porosa y rechazó cualquier responsabilidad de esta dependencia en la tragedia migrante de Texas.

-¿Sigue siendo una frontera porosa?, se le preguntó al término de la mañanera, donde dio una actualización de la situación de los migrantes que murieron asfixiados a bordo de la caja de un tráiler en San Antonio.

"Sí, claro, sí, sí, negarlo sería no ver la realidad", respondió.

-¿Qué se va a hacer al respecto?

"Seguir, seguir, nada más que diferenciarlo, en Estados Unidos la migración irregular es un delito y en México es una falta administrativa", abundó.

Reforma publicó hoy que la tragedia de un tráiler abandonado en la Carretera Interestatal 35 en San Antonio, Texas , ocurrió en medio del desborde migratorio en ese estado, que en mayo aumentó un aumento de 204 por ciento de cruces irregulares respecto a lo informado en 2021.

Hace un año ingresaron 44 mil 414 migrantes, por 135 mil 73 de mayo pasado, de acuerdo con cifras oficiales de EU. En mayo también aumentaron 9.7 por ciento los arrestos de migrantes en comparación con abril; el 25 por ciento de ellos fueron mexicanos.

-Comisionado, sigue cruzando vía 'hormiga', por el río, se le insistió.

"Y seguirán cruzando, el Gobierno mexicano tratará la migración que sea ordenada, segura y regular, con respeto a los derechos humanos y con humanismo, y atendiéndolos especialmente a los niños o menores de edad y familias que los acompañan", comentó.

"Hace poquito, antier, se descubrió una ambulancia clonada del Instituto Mexicano del Seguro Social con 17 migrantes y es muy habitual que inventen otros mecanismos de movilidad, y cuando ya se descubre una ruta, modifican, descubren otros senderos y pues caminan".

Cuestionado sobre qué puntos fronterizos representan el mayor riesgo, el comisionado dijo que toda la línea fronteriza.

"No, pues en toda la frontera, son 3 mil 200 kilómetros la frontera con Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene a la Border Patrol en sectores, tal como informado, y nosotros también tenemos desplegado en un operativo espejo, también (a agentes) ", comentó.

Descarta responsabilidad del INM

Tras reiterar que el tráiler en el que viajaban los migrantes que fallecieron nunca pasaron por puntos de control migratorio en México, el Comisionado descartó cualquier responsabilidad del INM en la tragedia de Texas.

-¿Descarta cualquier responsabilidad del Instituto en este caso?, se le preguntó directamente.

"Así es, sí", respondió.

-¿Qué va a pasar con los agentes de migración que permitieron el ingreso de ese tráiler?

"No, eso no no hay pruebas que haya pasado el tráiler por las fronteras mexicanas", dijo.

"Lo que nosotros buscamos es una migración ordenada, segura y regular ¿con qué objeto?, que el que entrar al país al menos sepamos qué nacionalidad, el nombre, porque puede suceder una desgracia y no sabemos ni quién es ni dónde está y si realmente entre al país".

Arremete contra Cabeza de Vaca por Caso Camargo

Garduño calificó como lamentable que elementos de seguridad de Tamaulipas están implicados en la muerte de 19 migrantes en Camargo, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en una camioneta en el poblado Santa Anita, en enero de 2021.

"Cabeza de Vaca es muy lamentable que sus guardias de Policía, de seguridad, de élite, hayan matado a 19 migrantes guatemaltecos. La judicialización está en proceso y hubo detenidos. Está enviando seguimiento la Fiscalía, el Ministerio Público adscrito", expresó.