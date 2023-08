¿Necesitas un acuerdo prenupcial?

Los acuerdos prenupciales o prematrimoniales, a menudo llamados “prenupciales”, tienen la reputación de ser una herramienta que los ultrarricos utilizan para proteger sus activos. Pero a medida que los matrimonios han evolucionado, también lo han hecho los acuerdos prenupciales, y pueden tener más usos de los que usted cree.

Los acuerdos prenupciales pueden dar a las parejas la oportunidad de comunicarse sobre sus finanzas y establecer un marco claro para la división de bienes y responsabilidades en caso de separación, divorcio o incluso reparto de la herencia de uno de los cónyuges.

Es cierto que no es muy romántico prepararse para lo peor mientras se está en un estado de felicidad prematrimonial. Sin embargo, el matrimonio es uno de los contratos más importantes que se pueden firmar, y los procedimientos legales, como el divorcio y la sucesión, pueden ser tan costosos y llevar tanto tiempo que es mejor tener un acuerdo prematrimonial y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.

Los acuerdos prenupciales pueden garantizar que usted, su pareja e incluso sus hijos estén en la mejor situación financiera posible pase lo que pase. A continuación le explicamos cómo saber si necesita uno, si puede beneficiarse de él o si le conviene considerar otra opción.

NO TODOS LOS MATRIMONIOS SON IGUALES

Si vas a heredar un negocio familiar, tienes hijos de un matrimonio anterior o entras en un matrimonio con deudas importantes, un acuerdo prematrimonial puede dar tranquilidad a ambos cónyuges y a sus familias. Estas condiciones no significan que el matrimonio tenga más probabilidades de terminar, sólo que lo que está en juego es más importante y más partes podrían verse afectadas.

Los acuerdos prenupciales pueden marcar una diferencia más significativa en los estados con leyes de bienes gananciales. Por ejemplo, en Arizona, California, Idaho, Luisiana, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin, todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se dividen a partes iguales en caso de divorcio, lo que puede causar problemas con bienes complejos como las empresas.

“Creo que todo el mundo podría beneficiarse de un acuerdo prematrimonial; algunos más que otros, dependiendo de los activos”, dice Nicole DiGiacomo, abogada directora de su propio bufete de derecho matrimonial y de familia en los condados de Rockland y Westchester, en Nueva York. Si sus bienes son complejos o de gran valor, puede merecer la pena plantearse un acuerdo prenupcial.

NO ES UNA SENTENCIA DE MUERTE

Algunas parejas recelan de los acuerdos prenupciales porque les da la sensación de que están planeando el divorcio antes de que empiece el matrimonio. Sin embargo, protegerse a sí mismos -y el uno al otro- en caso de divorcio no significa que lo estén deseando, igual que redactar un testamento no significa que estén deseando que se acabe su vida.

Un acuerdo prenupcial es “básicamente un testamento para un matrimonio”, dice DiGiacomo. “La mayoría de la gente quiere tener un testamento porque quiere poder decidir qué pasa con sus bienes y no que lo decida un tribunal”. Los acuerdos prenupciales te permiten acordar una división de bienes que te parezca justa mientras las cosas van bien, de modo que tengas el control de las cosas que importan en el peor de los casos.

“Intento animar a la gente a que no lo vea como un mal presagio o un signo de desconfianza”, dice DiGiacomo. “Sólo es tener en cuenta una posibilidad futura. Nadie quiere pensar en cuándo morirá, igual que nadie quiere pensar en la muerte de su matrimonio".

DAN LA LIBERTAD DE HABLAR DE FINANZAS EN PAREJA

Los acuerdos prenupciales pueden dar a la pareja la oportunidad de hablar abiertamente de sus finanzas. Un acuerdo prenupcial puede ser “una herramienta muy útil al principio (del matrimonio) para entender bien la posición de cada parte”, dice Craig Harris, abogado de planificación patrimonial del bufete de abogados Daniel A. Hunt, de Sacramento (California).

Según Harris, un acuerdo prenupcial puede ayudar a algunas parejas a alinear sus planes para manejar las finanzas maritales cotidianas, como contribuir a una cuenta conjunta o mantener separados los ahorros para la jubilación. “Es una buena forma de establecer acuerdos por adelantado, para que no sea una sorpresa”, dice Harris.

“Nunca se ha puesto feo”, dice DiGiacomo sobre los acuerdos prenupciales. “Es un proceso muy cooperativo”.

NO SON LA ÚNICA OPCIÓN

Aunque pueden ser una herramienta útil, los acuerdos prenupciales no son la única forma de alinearse con su futuro cónyuge en decisiones financieras críticas. Es importante mantener comunicación abierta sobre sus bienes y entendimiento claro de “lo tuyo, lo mío y lo nuestro”.

“Si llegas al matrimonio con dinero, no necesitas un acuerdo prematrimonial para protegerlo, siempre que lo mantengas en tu propia cuenta, a tu propio nombre”, dice Michael Doman, principal abogado de divorcios de The Law Offices of Michael P. Doman, Ltd. (bufete de Michael P. Doman).