Narra riña en secundaria: 'Sacó algo y se lo encajó en la panza'

Celaya, Guanajuato— Emilio, el menor de edad que fue asesinado la tarde del jueves afuera de la secundaria “Batallas de Celaya”, tras una pelea con un alumno de la misma, fue trasladado a Guerrero, de donde él era originario, para ser sepultado.

Emilio y sus padres apenas tenían siete meses viviendo en Celaya, Guanajuato.

Él, de 13 años de edad y su hermano de 15 fueron atacados con arma blanca por otro menor de 14 años cuando se hicieron de palabras al término de clases.

En el hecho Emilio perdió la vida y su hermano Julio resultó lesionado.

Luego de un operativo de búsqueda el agresor fue detenido junto con su padre los cuales intentaban huir.

La novia de Emilio, quien presenció los hechos narra la forma en que se dio la tragedia.

"Él y yo éramos novios y él iba a ir por mí a la escuela y de repente un niño de mi salón empezó a decir de cosas, y me dijo “vamos a ver qué está pasando” y le dije no porque te pueden hacer algo y no me hizo caso y fue cuando le dijo que qué traía con él y le dijo “traigo muchos problemas contigo” y Emilio le dijo “Nada más quiero que suelte el golpe” y le empezó a pegar, le pegó en la cara, en el pie, lo tiró y le empezó a pegar en el piso y luego sacó el otro algo de su bolsa y se lo encajó en la panza, no me acuerdo y este Emilio se tiró al suelo”.









COMUNICADO

POLICÍA MUNICIPAL CAPTURA A PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO

Celaya, Guanajuato a 14 de febrero de 2019.- Personal de la Dirección de Policía Municipal capturó a un menor señalado como probable responsable del delito de homicidio en agravio a otro menor.

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que los hechos ocurrieron cuando elementos de la policía municipal realizaban recorrido sobre la Av. Las Torres y se percatan sobre una riña con estudiantes de la Secundaria Batallas de Celaya, y visualizan cuando uno de los menores saca de entre sus ropas un arma punzo cortante con la que hirió a dos menores, por lo que al llegar al lugar sobre la calle la Av. Arboleda, de la colonia Naranjos Tercera Sección, localizan al menor agresor cuando pretendía huir del lugar con otro hombre quien se identificó como su progenitor siendo detenido el menor.

En el lugar, policía municipal atendió a dos menores que se encontraban lesionados uno con lesiones graves y otro más que ya no contaba con signos vitales por una lesión en el tórax de lado izquierdo, por lo que se solicita el apoyo de cruz roja quienes trasladan al menor lesionado a un hospital cercano y corroboran que el otro menor desafortunadamente ya había fallecido.