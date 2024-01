Narra poblador cómo narco dejó pueblos fantasma en Chiapas

Chiapas, México.- Un poblador grabó desde Nuevo Chejel, en Socoltenango, un llamado de auxilio al describir que la sierra de Chiapas quedó como "pueblo fantasma" por el dominio del narco y pidió a los desplazados retornen a sus viviendas para defender lo que es suyo.

El video se difunde en redes sociales tras una serie de ataques a pobladores, amenazas, balaceras en su territorio y un enfrentamiento entre pobladores del Municipio de Chicomuselo con integrantes del Ejército, al acusar que su presencia obedecía a dejar el paso libre al crimen organizado por su colusión con ellos. Grabaciones dan cuenta de amenazas de militares a los habitantes, en las que aseveraron que los tenían ubicados.

Decenas de familias de las comunidades de Nuevo Chejel, en Socoltenango; Nueva América, del Municipio de Chicomuselo; El Resplandor y el Ejido Rizo de Oro en La Concordia, y Costa Rica, en Frontera Comalapa, han huido con aquello que les cupo en bolsas, en mochilas o cobijas envueltas rumbo a Comitán. Cambiaron sus casas por las calles o albergues que les han facilitado pobladores, asociaciones o religiosos.

Los habitantes con mayores recursos informaron que pagaron entre 8 y 10 mil pesos para que los saquen de sus comunidades en camionetas o lanchas para llevar consigo la mayor cantidad de pertenencias, otros, caminaron por las carreteras a pie, algunos cargando a personas de la tercera edad.

Un campesino difundió un mensaje en el que describió que las calles están desiertas, y afirmó que sólo él, su hijo de 10 años y otras dos hijas permanecen en la comunidad de Nuevo Chejel, pues los demás huyeron a causa de la narcoviolencia.

"Estamos aquí haciéndole frente a la situación. He dado dos vueltas a Chejel a esta hora (22:00 horas) y todas las casas están vacías, están bien sus cosas. He tratado de que no haya saqueos ni nada, porque nos han dejado solos", expuso.

"Los perros siguen aullando porque extrañan a sus dueños. Durante el día le di una vuelta a Puerto Rico y también está en silencio. Las gentes, las familias se están yendo. En Resplandor también se han ido muchos, todos. Es triste lo que estamos pasando", agregó.

En el video suplicó a todos los hombres que regresen a su localidad para cuidarla y defenderla, al referir que aunque él es de escasos recursos, en ese pueblo está todo lo que posee.

"Quiero suplicarle a mi gente de Chejel que me escuche a donde quiera que estén esparcidos, por lo menos los varones que vengan conmigo y que me apoyen y cuidemos de este pueblo que siempre ha sido nuestro pueblo. Somos gente buena. Les suplico que no me dejen solo, vengan conmigo. Nosotros sólo luchamos por nuestro pan de cada día. No voy a moverme, regresen por favor", insistió.

"¿Por qué tenemos que irnos?, ¿cuál es nuestro pecado para irnos?, ¿en qué hemos fallado?", cuestionó.

El habitante indicó que ha rondado por otros poblados cuya principal actividad es la ganadería y la agricultura, y ha liberado a los animales, pues justificó que encerrados están muriendo de sed y hambre.

En redes sociales, ciudadanos se organizan para ir a entregar víveres a desplazados que siguen llegando a Comitán, y desde el extranjero, quienes han migrado exigen al Gobierno cumplir con su obligación de dar seguridad a los pobladores, sin nexos con el crimen para que sus familiares y amigos puedan volver a sus casas.

También difunden cadenas de oración y mensajes en la nieve o arena para enviarles mensajes de fortaleza.

"Duele en el alma salir de dónde mucho tiempo has vivido", externó la chiapaneca Alejandra Mishel Ramírez.