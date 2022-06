'¿Narcopacto? es la edad', responde AMLO a Muñoz Ledo

Ciudad de México.- Luego que Porfirio Muñoz Ledo señalara que el presidente tiene una alianza con el narcotráfico, López Obrador afirmó que es una acusación vulgar, baja y sin fundamento que se debe a "la edad".

"Quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo, tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes.

"Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento, porque por ejemplo el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien, y se atreve a sostener que el Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario, el señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba y creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto, pues de la edad", expuso desde Palacio Nacional.

El mandatario insistió en que no tiene relaciones de complicidad con nadie y llamó a presentar pruebas.

"Si tienen pruebas que las presenten, que dejen de calumniar, es muy lamentable, bajo, aunque no crean que me preocupa mucho porque estoy tranquilo en mi consciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, es falso, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, puedo enfrentarlos", reiteró.

Agregó que llegó a la presidencia gracias al pueblo y a no a grupos de intereses.

"Yo estoy aquí por el apoyo del pueblo, por eso estamos avanzando en la transformación, porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría hacer nada", dijo.

Durante su participación en la plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), presidida por el priista Alejandro Moreno, el ex diputado federal por Morena indicó que el Mandatario federal tiene alianza con el narco, la cual busca heredar con el objetivo de tener mayor poder, al sumar los recursos de narcotráfico con los del Gobierno federal.

"Yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento pragmático: el presidente va a terminar su periodo, la pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente Gobierno su asociación con delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad y recursos del Gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, entonces no hay nada que se le pueda oponer", advirtió.

Muñoz Ledo recordó que en México a esto se le llama "El Maximato" y reiteró su llamado a López Obrador a entender que su contubernio con el narcotráfico no es heredable, porque en todas partes, éste se entiende con la nueva Administración.