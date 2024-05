Nahle salió más ratera que Duarte: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que la exsecretaria de Energía y candidata oficialista al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, "salió más ratera" que el exmandatario estatal Javier Duarte.

En una plaza de Coatzacoalcos, Veracruz, a la que llegaron petroleros, maestros y productores agrícolas, la aspirante albiazul dijo que pese a que Nahle supuestamente reside en ese municipio, no ha hecho nada en beneficio de la comunidad.

"¡Esta señora salió una bandida! Miren, se quejaban de Duarte y esta salió más ratera. El yerno acaba de terminar la carrera, reportó hace cuatro o cinco años mil 600 pesos de ingresos, hoy, gracias a las relaciones de la suegra, más de 100 millones de pesos ha facturado.

"¡Son unos bandidos! Ustedes no se la vuelvan a creer. Ahí están todas las casas, ahí están todos los negocios que hicieron y ¿qué hicieron por Coatzacoalcos? Nada", sostuvo.

Gálvez hizo referencia a las publicaciones periodísticas que señalan que Fernando Bilbao Arrieta, quien se casará en junio próximo con Tania Peña Nahle, pasó de reportar al SAT mil 300 pesos de ingresos en 2018, cuando obtuvo su cédula profesional, a más de 100 millones en 2024.

También, a las casas presuntamente adquiridas por Nahle a través de distintos prestanombres y cuyas transacciones han sido denunciadas por el empresarios veracruzano Arturo Castagné ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Así es que me da gusto ver este evento lleno porque ya decía yo que los de Coatzacoalcos son chingones. ¡Son gente en chingona! ¡Gente que no se dobla! ¡Gente de trabajo!", remachó.

La candidata preguntó a los asistentes si la seguridad pública y los servicios han mejorado en el municipio y a coro los asistentes respondieron que no.

Retomó el caso de Dante Emiliano, un niño de 12 años que murió tras ser baleado en Paraíso, Tabasco, cuando presuntamente unos delincuentes intentaron secuestrarlo.

"Ese niño decía, 'no me quiero morir'. Como madre, yo sufrí con ese video. No sé si ustedes sintieron lo mismo que yo. Es una cosa espantosa.

"Pero, ¿saben qué es lo más grave? Que todos los días mueren siete niños, todos los días. Que todos los días mueren diez mujeres, todos los días. Que han muerto 40 mil jóvenes. Que han muerto 185 mil personas asesinadas y el Presidente está más preocupado por su prestigio, por su imagen, por su investidura, que por ustedes los mexicanos", indicó.

Gálvez estuvo acompañada por Pepe Yunes, aspirante de la misma coalición al Gobierno de Veracruz, y de los candidatos a diputados locales y federales, así como al Senado de la República.