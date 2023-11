Nadie vio caída de trabajador, reconoce Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, reconoció que nadie vio ni oyó cuando un trabajador del recinto legislativo cayó en una fosa de cuatro metros, el pasado miércoles, cuando se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Negó que hayan sido dos días sin que nadie advirtiera su cuerpo. Explicó que solo se tardaron en encontrarlo 14 horas, a partir de que se reportó su desaparición.

El pasado viernes la Cámara de Diputados informó que Víctor Hernández Martínez murió en el estacionamiento subterráneo del recinto, el pasado miércoles 8 de noviembre.

De acuerdo al seguimiento de las cámaras de video, se precisó que el empleado caminaba por el estacionamiento en dirección a la junta constructiva que hay entre los edificios H y G. donde hay una fosa, en la que hay avisos de riesgo.

"Se observa que cae y no se levanta", informó la Cámara en un comunicado del viernes.

Báez indicó que fue hasta el jueves 9, a las 14:40 horas, que la Dirección de Resguardo recibió un oficio del sindicato, reportando la desaparición del trabajador Víctor Hernández Martínez.

La secretaria general mencionó que a partir de ese momento comenzó la búsqueda de esta persona, a través de la revisión de 600 cámaras, de las mil 200 que hay en todo el palacio legislativo.

Esa labor duró 14 horas, precisó, para aclarar que no fueron dos días que haya estado desaparecido sin ser buscado.

"Era imposible que alguien lo viera. No se vio y tampoco, asumimos en el video, que tampoco gritó cuando cayó. Nadie lo vio y nadie lo oyó, lamentablemente", detalló Graciela Báez.

Mencionó que con las cámaras de video se revisaron todos los accesos, peatonales y vehiculares, hasta que se vio su recorrido por el estacionamiento, hasta que cae.

Cuando se advierte que cayó a la fosa, se acudió al lugar y se encontró el cuerpo, explicó.

Dijo que se avisó a la dirección de Asuntos Jurídicos, que a su vez notificó al Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza.

Con el apoyo de Protección Civil, agregó, se retiró el cuerpo del trabajador Hernández Martínez.

"Ese es problema, porque no era evidente a la vista de las personas (la fosa). No es lugar donde pase todo mundo, es el fondo del estacionamiento, no es lugar concurrido.

"Todo está en orden, el MP tiene toda la información y los videos con su recorrido. Fueron atendido los familiares y beneficiarios, para recibir su dinero conforme a la normatividad", añadió.

Báez mencionó que siguen las investigaciones. Trascendió desde el viernes que se indagaba si se trató de un suicidio.

"Tenemos todo en orden, muy lamentable lo que sucedió", remarcó Báez.