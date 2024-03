Nadie de mi equipo debe ofender a una mujer: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, advirtió que nadie de su equipo puede ofender a una mujer.

"Le advierto a mi equipo que el que se atreva a referirse de esa manera (agresiones verbales) a una mujer, no va a seguir trabajando conmigo ni trabajará conmigo. Yo no voy a permitir que nadie de mi equipo ofenda a una mujer", planteó.

La abanderada opositora respondió así a una pregunta en su conferencia de prensa, luego que el productor Epigmenio Ibarra se refirió a ella como esperpento durante su participación en un programa radiofónico.

"Es lamentable que a dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este personaje se refiera a mí de esa manera; obviamente refleja el talante de Claudia Sheinbaum al nombrarlo como vocero, porque el es vocero de Claudia Sheinbaum", dijo.

"En mi caso, cuando alguien como Vicente Fox agredió a Claudia Sheinbaum y la llamó 'judía búlgara' yo condené el hecho en Twitter de manera inmediata. Cuando Vicente Fox agredió a Mariana Rodríguez (esposa del Gobernador Samuel García) yo conden´r ese hecho en Twitter; inclusive tengo que decir públicamente que Fox se enojó conmigo".

Claudia Sheinbaum, dijo, no comparte las causas de las mujeres.

"Yo tengo la capacidad emocional de que no me genera nada de incomodidad ese comentario ni me siento identificada ni me siento ofendida, pero esa solidez emocional no la tienen todas más mujeres", consideró.