Nada me bajó de la contienda, al contrario: Xóchitl

Chihuahua, México.- La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, aseguró que los golpes bajos lanzados desde el Gobierno federal no la bajaron, sino que la subieron.

"Todo lo que intentaron, nada me bajó, al contrario, me subió porque no hay nada. Yo no soy una mujer corrupta, no soy una mujer que tenga cuentas de banco como la señora Sheinbaum en paraísos fiscales", declaró la abanderada del PAN, PRI y PRD al ser cuestionada sobre si espera más golpes bajos en la recta final de la campaña.

"Somos una familia de origen humilde, o sea, no hay nada, como les dije, pues el tema no les subió ninguna de sus infamias y sus insultos".

Gálvez también fue cuestionada sobre la razón por la que no visitará Tabasco.

"Ya estuve en Tabasco, me encantaría visitar también Tabasco, obviamente lo que vive Tabasco es otra situación muy complicada, el incremento de la violencia", dijo.

Recordó que estuvo en aquella entidad al inicio de la campaña y aseveró que le encantaría visitar otra vez los 32 estados en el cierre, pero no es posible.

"De hecho no voy a Guanajuato, que era un Estado donde había muchas posibilidades que estuviera, por los tiempos que no nos dieron, mañana estaremos en Chiapas y luego en Veracruz y estaremos cerrando en la noche (...) en Morelos", comentó.

"Ni voy a ver el partido del fútbol", lamentó.

Sobre las decisiones que tomó Movimiento Ciudadano para sus cierres en Nuevo León, luego de la caída del escenario durante un mitin en San Pedro Garza García, que dejó nueve personas muertas, comentó que lo ocurrido "es súper, súper lamentable y nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros".

"De verdad es complicado lo que se está viviendo y yo me supongo, pues que el luto que varias familias todavía en este momento pues acaban de enterrar a las personas que fallecieron, hay personas en terapia intensiva, todavía hay heridos", mencionó.

Dijo respetar la decisión que tomó Movimiento Ciudadano "y toda mi buena vibra para que todas las familias se recuperen pronto de este enorme dolor".

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México indicó que su cierre en Monterrey lo realizará el 29 de mayo en la Arena.

"Es un lugar específico para este tipo de eventos masivos con todas las medidas de protección civil, con todas las medidas de seguridad y justamente como sabemos que son tiempos de lluvia no es fácil hacer un evento por la tarde con las posibles inclemencias del tiempo, entonces por eso lo hemos previsto de esta manera. Los eventos al aire libre los estamos haciendo en la mañana".

Sobre su visita a Chihuahua Capital dijo sentirse muy contenta al ser un Estado donde ha gobernado el PAN.

"Hemos gobernado bien y hay buen, buen trabajo de Maru Campos y del Alcalde de Chihuahua, donde estaré hoy en su cierre", añadió.

"Buen bastión panista sí, aquí inicia el panismo a nivel nacional. Aquí hubo triunfos y en Baja California".