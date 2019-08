Nada de venganza contra Ahumada: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia matutina que no hay una venganza contra Carlos Ahumada y que no hay consigna en su Gobierno para perseguir a nadie.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal dijo que es de dominio público que Ahumada confesó que se reunió con Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo, sin embargo, reiteró, no es su propósito la venganza.

"Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene por qué haber parcialidad, represalias.

"Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada, él mismo confesó, en su momento, es de dominio público (...) él mismo confesó que se reunió con Diego y Salinas para perjudicarme, esto no es una invención, sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie ni de Salinas", señaló López Obrador.

Indicó que no tiene rencores contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari quien, dijo, se alegró cuando ganó Enrique Peña Nieto.

"Cuando ganó Peña declaró que llevaba días sin quitarse la sonrisa de la boca... y el daño mayor, Salinas es el padre de la desigualdad moderna, pero nada de rencores, nada de venganza", agregó.

Reiteró que no se aplicará la ley de manera facciosa para perseguir y encarcelar a adversarios y que si hay denuncias sigan su curso sin distinción.

"Hoy hable de eso en la reunión pidiendo con todo respeto a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, que si hay denuncias en curso que salgan todas pero sin distinción.

"Porque hasta conviene que no haya rezagos, pero que sean todas que no se vaya a caer en el error de actuar como antes que solo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios, a los opositores o a los que caían de la gracia del Presidente o de los potentados", dijo desde Palacio Nacional.

Este domingo, el empresario Carlos Ahumada Kurtz, acusado de defraudación fiscal en México, fue liberado en Argentina por el juez que había autorizado su captura.

Según el sitio argentino de noticias Infobae, fuentes policiales de ese país informaron de su liberación, luego de que sus abogados aportaron documentos que lo exoneraban de algún delito fiscal.

La captura la realizó la Interpol, pero las autoridades judiciales decidieron que Ahumada puede llevar en libertad un eventual proceso de extradición hacia México.