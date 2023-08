Muy probable que se impugne liberación de General.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es "muy probable" que se impugne la liberación del General Rafael Hernández Nieto, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del Ejército en la cárcel? Y entre ellos dos generales. Uno en prisión y otro que acaban de resolver darle libertad para que siga su proceso en su casa", afirmó.

"Y se está analizando porque es muy probable que se impugne la decisión del juez. Eso no lo hacen otros gobiernos", añadió López Obrador, aun y cuando la impugnación es atribución de la Fiscalía General de la República.

Reforma publicó el 23 de agosto que, tras considerar que no existe un riesgo de fuga, la jueza federal, Raquel Ivette Duarte, concedió al ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada.

El acusado abandonó el pasado domingo la prisión del Campo Militar Número 1. De esta manera, el General logró en 12 días, desde que le dieron la suspensión hasta su liberación, lo que otros imputados en el caso Ayotzinapa, como Jesús Murillo Karam, no han logrado en un año.

La juzgadora le ordenó entregar su pasaporte y le impuso las prohibiciones de salir del país y acercarse a víctimas y testigos, así como la obligación de firmar cada quincena el libro de procesados del juzgado y el pago de una garantía por 50 mil pesos.

La liberación del General es consecuencia de una suspensión provisional que le otorgó el pasado 7 de agosto el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, para que fuera revisada la medida cautelar de prisión preventiva.

"¿Por qué fue lo de Ayotzinapa? Entre otras cosas, porque se quiso ocultar la verdad, nosotros no actuamos así, entonces (dicen): 'fue el Ejercito', y es consigna, y toda la culpa al Ejército, pues no, si no tienen culpa, pues no fueron ellos", añadió López Obrador.

"O, ellos recibieron órdenes, porque eso es lo otro, cuando el 68 ¿quién dio la orden para reprimir? que no sólo fue el Ejercito, fue sobre todo el Estado Mayor Presidencial, el Presidente, son órdenes de civiles".