Murió Susana Rodríguez, candidata de MC a diputada federal

Guadalajara.- A tres días de iniciar las campañas, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a diputada federal por el Distrito 5 de Puerto Vallarta, Susana Rodríguez, de 37 años de edad, falleció de un infarto fulminante.

Apenas el viernes Rodríguez habló en representación de los candidatos de MC a diputaciones federales en el arranque de la campaña de Pablo Lemus a Gobernador y durante el fin de semana hizo campaña junto con Alberto Esquer, candidato del Partido Naranja al Senado de la República.

El abanderado de MC a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, lamentó el deceso de Susana Rodríguez, a quien calificó como una compañera de equipo e importante activo de MC en el Municipio.

"Era una mujer con muchos sueños, mucha ilusión y una mujer de proyecto que siempre fue leal, trabajadora, entusiasta, fundadora de este movimiento acá en Puerto Vallarta, siempre fue una luchadora, una mujer muy profesional", señaló el aspirante naranja, también conocido como "El Mochilas".

"Fue al parecer un infarto fulminante".

El coordinador operativo Estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, dijo que extrañarán a Rodríguez porque era una mujer comprometida con el partido y jugaba un importante papel en la cohesión de los equipos en Puerto Vallarta.

A su juicio, tenía buenas posibilidades de triunfo en el distrito 5, donde Morena no hizo alianza con otros partidos.

"No se sentía mal. A la una de la tarde se vino de la región de la sierra de Mixtlán y Atenguillo, y pues no, no teníamos ningún indicio de algo que pudiera hacerla sentir débil o que ella dijera que se sentía mal", dijo Romo.

"El pasado primero de marzo, en el arranque de la campaña de Pablo Lemus, ella fue una de las oradoras principales en representación de los diputados federales, de ese tamaño, esa era la consideración y la importancia que tenía para nuestro movimiento Susana".

Romo explicó que, de acuerdo a lo que marca la ley, la sustitución de Susana Rodríguez como abanderada a la Cámara Alta deberá hacerse de forma inmediata.