Murieron, pero en una cama, dice AMLO sobre Covid

Chetumal.- México es el quinto país con más muertos por Covid-19 con más de 330 mil hasta ahora, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que ninguna persona murió en la calle.

"Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de Covid fueran atendidos en una cama, no se nos murió nadie fuera de los hospitales como sucedió en otros países", expresó en su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador retomó el tema al responder a una reportera que se quejó de la falta de medicamentos en un hospital de Felipe Carrillo Puerto, donde, aseguró, las enfermeras deben de llevar su propio alcohol y sus propias gasas.

El presidente empezó a disertar sobre el abandono del sistema de salud en la época neoliberal y la simulación que fue el Seguro Popular, pues no garantizó medicamentos ni médicos para toda la población.

"Pero era más que ahora presidente, ahora no hay nada", le respondió la reportera.

Entonces, López Obrador, sostuvo que al iniciar su gobierno había comenzado a mejorar el sistema de salud, pero se dio la pandemia de Covid-19 y se tuvo que hacerle frente, y ahora se están retomando esos trabajos.

"Tú dices 'antes sí había, ahora no hay', puede que tengas razón. Había, porque existía un cartel de medicinas", dijo López Obrador.

"Sí, todavía hay desabasto", reconoció, pero se está implementando un programa en estados como Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur o Sinaloa, donde el abasto de medicamentos es de más de 90 por ciento.

"Ahora ya no tenemos la pandemia, pues ahora ya estamos levantando a todo el sistema de salud pública, ya comenzamos y tengo el compromiso de que desde mediados del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo", agregó.

En una conferencia en la que dio la palabra a más reporteros locales, López Obrador enfrentó planteamientos difíciles: sobre la falta de medicamentos, la denuncia de que la Alcaldesa morenista de Carrillo Puerto viaja en una camioneta de más de 2 millones de pesos, y de que con sus cada vez más frecuentes viajes en helicóptero no se entera del "dolor de la gente".

Antes de responder, López Obrador pidió a la reportera decir en qué medio trabajaba, y ella le respondió y agregó que el dueño de su medio es un viejo conocido de él.

López Obrador justificó que viaja en helicóptero porque va a supervisar los mil 500 kilómetros del Tren Maya.

"Yo estoy aflojado en terracería, como me dijiste que solo ando en las alturas, te voy a responder que respeto y ofreciendo disculpa, este señor que habla ahora es el mexicano que más conoce el país desde abajo, no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios y me gustaría saber si hay alguno y siempre los he recorrido a ras de tierra", afirmó.