Multan con 5.4 mdp a partidos por precampañas

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 5.4 millones de pesos a partidos y aspirantes a cargos de elección en seis entidades por irregularidades financieras en sus precampañas.

Al presentar el dictamen sobre los informes de gastos en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, el consejero Benito Nacif informó que la Unidad Técnica de Fiscalización revisó 391 informes de precandidatos y de 59 aspirantes independientes.

En total hubo 2 mil 85 operaciones que equivalen a 13.2 millones de pesos de ingresos y 13.1 millones de pesos de egresos.

"Se imponen sanciones por un total de 5.3 millones de pesos para partidos políticos y 352 mil pesos para aspirantes a candidatos independientes, además 11 aspirantes pierden su derecho a registrarse como candidatos independientes", resumió.

Consideró que la mayoría cumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización, sin embargo, la conducta más recurrente entre aspirantes fue el registro extemporáneo de eventos, por lo que no se logró supervisarlos.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, consideró que los partidos están entendiendo el proceso de fiscalización, y el INE ha perfeccionado sus mecanismos no sólo para auditar, también para transparentar.

"Estamos convencidos que la rendición de cuentas no solamente implica una revisión puntual de los ingresos y gastos de los partidos políticos, así como de los candidatos o precandidatos, sino también, implica un ejercicio de pedagogía y de explicación pública", dijo.

En la sesión de este jueves también se informó que el INE recibió 331 solicitudes de acreditación para observadores electorales en las entidades donde habrá elecciones.