Multan a todos los partidos con 321 mdp

El Consejo General del INE aprobó multas por alrededor de 321 millones de pesos, impuestas a todos los partidos, por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización, expuso que en los dictámenes sobre los informes de gastos e ingresos de partidos políticos nacionales y locales durante 2017, se consideró la sanción de 38 conductas distintas.

"Cuatro de ellas, concentran el 50 por ciento del total de las multas propuestas. Los comités ejecutivos nacionales, concentran el 13 por ciento del total de las sanciones, mientras que, para los partidos políticos nacionales con acreditación local, los partidos políticos locales, corresponde el 80 por ciento, 87 por ciento, perdón, de las sanciones restantes", expuso.

Nacif dijo que las dos conductas con multas más altas fueron la no comprobación de ingresos y el reporte de gastos en un informe distinto al fiscalizado.

El consejero Ciro Murayama, integrante también de la Comisión de Fiscalización, destacó el avance del INE en las tareas de fiscalización en los últimos años así como en las conductas de los partidos políticos.

"A partir de lo encontrado, se proponen sanciones por 321 millones de pesos. Sé que es la cifra que estará en la prensa, la que llama la atención mediática, las multas; pero vale advertir que se trata de sanciones que equivalen al 1.6 por ciento del universo de recursos fiscalizado", indicó.

"Se detectaron faltas en los ingresos por 82.4 millones de pesos, es decir, el 1.01 por ciento del ingreso neto de los partidos en 2017 tuvo alguna inconsistencia (...) Por el lado de los gastos se detectaron irregularidades en 178.1 millones de pesos, esto es el 1.9 de los egresos no se erogaron conforme a la norma, mientras que 98.1 por ciento se gastó correctamente", agregó Murayama.

Se replantea la fiscalización del futuro.- Córdova

El consejero Presidente Lorenzo Córdova destacó ante el Consejo el volumen de lo fiscalizado a partidos políticos nacionales y locales y los avances del INE en esta material.

"Los dictámenes y proyectos de resolución (...) sobre lo gastos ordinarios realizados en 2017 por los nueve partidos políticos nacionales y los 40 locales, reflejan los avances que se han logrado en materia de rendición de cuentas y control administrativo de esos institutos políticos.

"Sabemos con certeza de qué fuentes ingresaron a los sistemas de partidos nacional y locales, los 10 mil 466 millones de pesos registrados en los dictámenes que hoy conocemos y cómo se gastaron los nueve mil 506.7 millones detectados", expuso Córdova.

Destacó la preeminencia del dinero público sobre el privado en las finanzas de los partidos políticos durante 2017, de acuerdo a lo detectado.

"Sabemos también que del total de recursos que les ingresaron el 97.8 corresponden a dinero público y que únicamente 237 millones el 2.2 por ciento del total fueron recursos de particulares", apuntó.

El Presidente del INE dijo que si bien falta mucho camino por recorrer para que los partidos sean las organizaciones que demanda la democracia en el siglo XXI, el ejercicio de fiscalización genera contextos de exigencia importantes que fortalecen el régimen de partidos políticos que no tienen en el centro las sanciones sino la inhibición de conductas irregulares.

"Desde ahora vale la pena señalar que el sistema de fiscalización hoy está siendo repensado para el Instituto Nacional Electoral, para que en un futuro ojalá no lejano, los partidos políticos no sean los responsables de presentar los informes, sino de validar los informes que automáticamente día a día la autoridad electoral podrá ir generando, a partir del acceso privilegiado que tiene al sistema fiscal y al sistema financiero de nuestro País", planteó Córdova.