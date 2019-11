Mueven sesión de diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos

Ciudad de México— Los diputados arribaron a la Expo Santa Fe para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos ante el bloqueo de organizaciones en San Lázaro.

Los legisladores partieron del hotel Fiesta Americana en autobuses rumbo a la sede alterna.

"Vamos a sesionar, a aprobar el presupuesto a un lugar muy bonito, cómodo", dijo antes el coordinador de Morena, Mario Delgado.

En entrevista, aseguró que tendrán los votos suficientes para aprobar el Presupuesto.

"Vamos en bloque, Morena, Verde, PT y PES juntamos unos 300 votos", sostuvo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que la única bancada que no acudirá será el PAN, y aprovechó para acusarlos.

"Lo que pasa es que no va a haber moches", señaló.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó que estén legislado a espaldas del pueblo.

"No, al contrario, simple y sencillamente estamos asumiendo una situación extraordinaria y la ley nos da la facultad de tener una sede alterna", indicó.

Los diputados, quienes tuvieron una reunión previa en el hotel, subieron a 20 camiones y fueron escoltados por la Policía.

La sede alterna fue la solución debido a que desde hace 11 días la Cámara de Diputados está tomada por varias organizaciones que demandan reasignar el presupuesto y acusan que éste ha sido diseñado para favorecer los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La última vez que los legisladores sesionaron fuera de San Lázaro fue en 2012 para la aprobación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y fue en el Centro Banamex.