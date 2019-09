Muestra presidente cámara que 'espiaba' en Palacio Nacional

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia mañanera la cámara con la que se grababa en una de las salas de Palacio Nacional, donde ha tenido reuniones con empresarios y gobernadores.

Ante la pregunta de si no le preocupa que la presencia de ese aparato sea muestra de un trabajo de espionaje nacional e incluso internacional, el mandatario reiteró que no y decidió mostrarlo.

"Lo más importante es no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública, aquí hablamos sin censura, sin cortapisas y así son nuestras reuniones y los actos en el Gobierno", aseguró.

"Tenemos la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, hablamos sobre todos los temas, pero no hay nada secreto, no se esconde nada, por eso no le damos mucha importancia a estas acciones, al que se encontró ese aparato, si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito. A ver, lo tiene alguien de la Ayudantía, está sobre mi escritorio".