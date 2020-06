Muestra ONG carencias de policías estatales

Reforma

Ciudad de México— Cuatro de cada 10 policías estatales del país ganan entre 10 mil y 15 mil pesos, por lo que los elementos tienen que comprar su propio calzado, además el 29 por ciento tiene jornadas de 24 por 24, informó Causa en Común.

Según la encuesta "¿Qué piensa la Policía?" que realizó la organización a 4 mil 442 policías estatales, sólo el 20 por ciento cuenta con gastos médicos mayores y un 21 por ciento tiene que realizar "encargos personales" de jefes.

Davir Blanc, investigador de la asociación civil que encabeza María Elena Morera, indicó que la encuesta se realizó en 2019 a elementos de todo el país, excepto los agentes de Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla, debido a que sus corporaciones no permitieron la realización de la encuesta.

"Considerando que las corporaciones de estos estados se encuentra en condiciones muy precarias, es altamente probable que los porcentajes que se muestran en la encuesta no reflejen cabalmente el promedio de deterioro nacional", advirtió Causa en Común durante la presentación de la encuesta vía Facebook.

De acuerdo con los resultados de la muestra, 2 de cada 10 policías tiene ese trabajo por necesidad, mientras que el 53 por ciento aceptó hacerlo por vocación.

No obstante, no existe la suficiente capacitación o estímulos para los agentes.

La encuesta refleja que el 36 por ciento de los policías entrevistados gana menos de 10 mil pesos, el 46 por ciento percibe entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras que el 18 por ciento gana más de 15 mil pesos.

Además, el 51 por ciento tiene que comprar sus botas, el 44 por ciento invierte en sus fornituras, el 42 por ciento pone para su uniforme, el 25 por ciento gasta en la reparación de patrullas, el mismo porcentaje gasta en cartuchos que utiliza y un 12 por ciento paga la gasolina de los vehículos oficiales.

El 69 por ciento de los policías dijo que nunca ha recibido estímulo en Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León y Campeche, mientras que no ha recibido ascenso en Campeche, Querétaro, Durango, Sinaloa y Baja California Sur.

Respecto a la capacitación, el 65 por ciento de los policías refiere que no sabe llevar una audiencia ante un juez, el 52 por ciento desconoce dar primeros auxilios, el 45 por ciento desconoce cómo integrar la recepción de denuncias y el 34 por ciento de los entrevistados no sabe manejar una patrulla.

En cuanto a su seguridad personal, el 21 por ciento reconoce que nunca ha practicado tiro, el 43 por ciento sólo una vez o dos al año, el 23 por ciento una vez cada dos años y el 13 por ciento una vez cada tres años.

El 54 por ciento de los policías además consideraron que la sociedad los discrimina.

Causa en Común destacó algunas frases de las y los policías entrevistados: "Nuestros mandos nos piden tener relaciones con ellos, y si no lo haces, te traen de encargo y te molestan hasta que renuncien"; "No hay seguro de vida para la familia del policía que queda en invalidez o fallezca, de la misma manera las prestaciones son bajas"; "No le dan (los mandos) importancia a los que tenemos una carrera, no todos tenemos la mismas oportunidades de ascender", entre otras que denotan carencias y olvido.

"No existe un modelo para el desarrollo de las Policías del país. La mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias", resumió la organización.