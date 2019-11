Muestra López Obrador avances en obras de Santa Lucía y Dos Bocas

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia matutina dos videos sobre los avances en las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y en la Refinería de Dos Bocas.

En las imágenes de la Sedena sobre la terminal aérea que se construye en Tecámac se muestran los trabajos en la Pista Principal, Terminal de Pasajeros, Estacionamientos, Torre de Control, Terminal de Combustible, Pista de Hangar Aéreo y la Unidad Habitacional militar.

En el avance de las obras se aprecia la delimitación de zonas con maquinaria pesada de la Defensa Nacional, en el que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En tanto, para la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el mandatario federal retomó el video en el que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, asegura que la construcción "va muy bien", pues no hay inundaciones y la zona no es sísmica.

En el video, donde se muestra a la Secretaria en el terreno donde se construye la plataforma para la refinería de Pemex, Nahle presume que las obras continúan.

"Permanentemente hay agua en el sitio mientras se está rellenando, pero vamos muy bien, no hay inundación, no hay temblor, no hay talud, no hay nada. Estamos feliz, feliz, feliz", dice la titular de Sener.

López Obrador reiteró que todos los lunes informará en su conferencia sobre los avances de los principales proyectos de infraestructura de su Gobierno, en el cual incluirá al Tren Maya.