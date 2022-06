Mueren 8 tras volcadura de lancha en Sonora

Guaymas.- Ocho personas murieron y otras 11 resultaron lesionadas tras volcarse una lancha en la que paseaban en el paraje Viejo de Guaymas, en el suroeste de Sonora, confirmaron autoridades locales.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió el pasado domingo, cerca de las 15:00 horas (horario del Pacífico), cuando la panga de uso exclusivo para la pesca y con sólo capacidad para seis pasajeros fue utilizada por 19 personas, todos ellos familiares del Municipio de Empalme.

La Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que, en principio, fueron siete las personas que murieron; sin embargo, después el sistema de Emergencias 911 en la entidad añadió una muerte más.

La cifra de muertos finalizó en cinco adultos y tres menores de edad, entre ellos la niña de un año que fue hallada horas después en la zona del Municipio de Guaymas.

"La embarcación tipo panga de 20 pies de eslora de largo por 10 pies de ancho era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza", se precisó oficialmente.

"Hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo. Aparentemente, la panga fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño con la finalidad de pasear a sus familiares, quienes, posteriormente, sufrirían el accidente".

La autoridad estatal añadió que en el operativo de rescate participaron elementos de la Secretaría de Marina, de Bomberos, así como de Protección Civil, y también se utilizaron dos embarcaciones y un helicóptero UH-60.

De acuerdo con medios locales, las personas accidentadas venían de una fiesta de quince años en Empalme y decidieron pasear para seguir el festejo en Guaymas.