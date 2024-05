¡Mucho ojo! Dice AMLO ante 'doble discurso' de Oposición

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos que tengan cuidado con el "doble discurso" de la Oposición porque "son muy cínicos", piden el apoyo pero "no le tienen amor al pueblo".

Acusó que quienes ahora enarbolan que no se eliminarán los programas sociales, estaban en contra de impulsarlos. Aseguró que, en efecto, no podrán quitarlos porque ya están en la Constitución.

"¿Qué no reformaron la Constitución para imponer la llamada reforma energética? Entonces, ¡ojooo! ¡Mucho ojo! Cuidado con el doble discurso, con la doble moral, porque son muy cínicos, como dicen una cosa, dicen la otra", advirtió.

"Lo que me llama la atención es decir, nooo, que se preocupan, aaah, ¿qué es de corazón?, ¿es sincero de que van a a seguir apoyando al pueblo? Lo que diga mi dedito (no)", añadió.

Durante su conferencia mañanera, cuestionó que en el pasado fue tachado de populista por lideras causas del bienestar social, pero como los opositores requieren del respaldo en el marco del proceso electoral, defienden esas ideas.

"El caso de la gratuidad ya llegó para quedarse, la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo, ya está establecido en la Constitución la gratuidad.

"Y aquí aprovecho para decir algo, porque ahora, los que decían de que eso era populismo, paternalismo, y que todavía hablan de que somos comunistas y populistas y dictadores, autoritarios y antidemocráticos, ahora, porque así son, muy convenencieros, la palabra, el término, el concepto que los define muy bien es hipocresía.

"Ahora que necesitan de la gente, porque creen que el pueblo es tonto -tonto es el que piensa que el pueblo es tonto-, ahora están hablando: 'siguen todos los programas de bienestar', después de que estaban en contra, ahora, 'todos los programas de bienestar van a seguir'", ironizó.

Aseguró que los opositores no ven por los intereses de la ciudadanía cuando llegan al poder y solo persiguen la riqueza material, por lo que había que señalar directamente el tema.

"Ellos no le tienen amor al pueblo, le tienen amor al dinero, ese es su Dios, hablando en plata, pero si no hablamos así, nos quedamos con las medias tintas y nadie nos va a entender, como que ya es tiempo de llamarle a las cosas por su nombre", añadió.

En referencia a legisladores del PRI y del PAN, recordó que eliminaron artículos sobre la justicia social que fueron consagrados en la Constitución de 1917, después de la Revolución Mexicana.

"Ya nada más quiero recordar algo, de que ellos le quitaron a la Constitución del 17, la Constitución que surgió de la Revolución Mexicana, le quitaron todo lo que tenía que ver con la justicia social, claro que ya está elevado a rango constitucional el derecho a la salud, y el derecho a la gratuidad y el derecho de los adultos mayores a una pensión, sí.

"Pero, ¿qué no Salinas (de Gortari) modificó el 27 constitucional para privatizar el ejido?, ¿qué no pueden ellos llevar a cabo otras contrarreformas, como lo han hecho?, ¿qué fue lo que hicieron con las reformas a las pensiones, no fue un retroceso?, ¿qué no se dedicaron en 36 años a reformar la Constitución para favorecer a una minoría rapaz en contra de los intereses del pueblo, con la complicidad del Poder Judicial?", reprochó.

Asimismo, arremetió contra Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, quienes ayer firnaron un desplegado como grupo de intelectuales en apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Destacó la importancia de sus conferencias matutinas para combatir "la manipulación" de medios porque, sugirió, detrás hay intereses de contratistas que querían privatizar el sistema de salud.

"Es muy importante, por eso estas conferencias son muy necesarias porque sino pues estaríamos desprotegidos frente a la manipulación de los medios y a los intereses, porque imagínenese cómo están los contratistas del antiguo régimen, o los que vendían las medicinas, son los que estaban a favor de la privatización de la salud.

"Enojadísimos, como Krauze, como Aguilar Camín y como Castañeda, los entiendo, pues imagínense, cuánto recibía Aguilar Camín del Gobierno, sus empresas editoriales, Karuze, se rallaban, entonces pues es normal que estén enojados, entonces por eso muchos rumores y desinformación y calumnias, y hay que estar informando, informando, informando, informando", dijo.