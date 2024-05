Movilización de la 'Marea Rosa'

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, se asomó desde el balcón de un hotel en el Zócalo y saludó a los contingentes.

"Aquí con los puros chilangos pudimos, con todo y contingencia ambiental, con todo y las trampas, les voy a decir lo que es evidente para todos, creyeron que nos iban a atemorizar, creyeron que íbamos a cancelar este evento, creyeron que nos iba a dar miedo, creyeron que nos iban a doblar, no, sí vamos a conquistar el país para todos, vamos a conquistar esta plaza también para todos, con respeto, con civilidad, de manera pacífica, ese es el gran mensaje de este evento, no lo pudieron sabotear y vaya, que lo intentaron.

Fernando Belaunzarán afirma desde el templete de la Marea Rosa: Ahora sí que no es por presumir, pero junto con este gran evento en el Zócalo, están llevando a cabo muchísimos más eventos, más de 100, en todo el país, otros, cuando tiene que convocar a la Ciudad de México tiene que pagar camiones de todos lados, pero de todos lados y gastar y despilfarrar millones y millones de pesos para llenar esta plaza, si no no lo pudieran hacer.

En tanto, maestros de la CNTE de la Costa de Oaxaca se toman fotos frente a la concentración de la Marea Rosa...

