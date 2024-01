Morena quiere regresar a México al Porfiriato.- PRI

Ciudad de México.- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, afirmó que el partido no apoyará las reformas "mañosas" del Ejecutivo federal para desaparecer los órganos autónomos.

Aseguró que el tricolor no dará los votos que requiere Morena para lograr la mayoría calificada, al tratarse de reformas a varios artículos de la Constitución.

"Con su anunciada extinción de los organismos constitucionales autónomos, la intención de Morena es regresar a México al Porfiriato, cuando el poder era absoluto, no tenía ningún freno ni contrapeso y sólo la voz de un hombre se escuchaba, pero eso ya no es posible", aseguró.

En anteriores ocasiones, Morena ha apostado a contar con los votos del PRI para lograr la mayoría calificada, como sucedió en la reforma eléctrica, la cual fue rechazada por el bloque opositor con su "moratoria constitucional".

Sin embargo, el PRI sí le aprobó a Morena una modificación constitucional que permitirá al Ejército seguir en labores de seguridad pública hasta el 2028.

En esta ocasión, el dirigente del tricolor manifestó que no darán el voto en las iniciativas que enviará el Ejecutivo federal al Congreso en febrero próximo.

"Como Oposición en el Congreso de la Unión, en el PRI no permitiremos que sean aprobadas esas reformas retrógradas, mañosas y malintencionadas, pero, sobre todo, porque la ciudadanía no dejará que persona alguna le quite derechos y las garantías para defenderse", afirmó Moreno Cárdenas.

En un comunicado de prensa, el dirigente advirtió que es una falacia del Gobierno afirmar que los órganos autónomos defienden intereses empresariales y avasallan a la sociedad.

"En realidad es todo lo contrario, ya que han frenado los abusos y excesos del poder económico y político, en aras de hacer observables y exigibles los derechos humanos", defendió.

Consideró que es una "ocurrencia" más del presidente proponer una reforma a la Constitución para quitar autonomía a órganos como el INAI, Banco de México e Inegi, sino incluso a las propias universidades públicas del país.

"No podríamos entender los avances en materia social y democrática en México si no fuera por los organismos constitucionales autónomos, que han permitido tomar decisiones en beneficio general y seguir criterios técnicos y objetivos, en lugar de creencias y supercherías", subrayó.

Aseveró que los órganos autónomos tienen un papel esencial en la consolidación del sistema democrático mexicano, en la protección de los derechos humanos, en la fiscalización de los recursos públicos y en la promoción de la estabilidad económica.

"Su autonomía garantiza la independencia, imprescindible para cumplir con su labor, la cual contribuye al desarrollo y fortalecimiento de México".

El dirigente del PRI confió en que una mayoría de mexicanos no respalde en las urnas a Morena ni aliados, tanto para la Presidencia de la República como a otros cargos legislativos.