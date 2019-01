Morena puede caminar por sí solo: Monreal

Ciudad de México- Los vínculos políticos de Morena los define su dirigencia, pero por sí solo y con sus aliados históricos el partido puede caminar, afirmó el senador Ricardo Monreal.

El coordinador de la bancada de ese partido formuló ese planteamiento un día después que la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnsky, dijo que se privilegiarán los acuerdos con el PRI y que suena mejor "Primor" que "Prian".

"Respeto mucho lo que ella dice Morena, por sí solo y con sus aliados históricos, puede caminar, y con la sociedad civil", expresó.

"No me gusta meterme en asuntos que no me competen. Yo no defino la estrategia de vinculación política".