Morena pone a prueba su unidad en elección de candidatos regionales

Ciudad de México.- El poderoso partido del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta hoy una prueba crucial cuando defina a los candidatos que competirán en las elecciones generales del próximo año por la alcaldía de la Ciudad de México, una de las posiciones claves en el ajedrez de la política local y las gobernaciones de ocho estados.

El reto no vendrá de los partidos de la oposición. Más bien, de la organización oficialista que deberá demostrar que realmente puede mantenerse unida y evitar la deserción de alguno de los candidatos que no resulten electos.

La amenaza aún sigue latente en el caso del excanciller Marcelo Ebrard, quien fue una de las seis figuras que compitió por la candidatura presidencial de Morena y que impugnó por presuntas irregularidades la selección la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum como abanderada del oficialismo.

Morena elegirá a sus candidatos a través de encuestas, luego de un proceso que se extendió por un mes.

Estuvo dominado por las tensiones internas y las recientes decisiones de las autoridades electorales sobre equidad de género que limitarán al partido oficialista a seleccionar a al menos a cinco mujeres para luchar en el 2024 por la alcaldía capitalina y las gobernaciones de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla , Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En los comicios generales del próximo año se disputará, además de la presidencia, la alcaldía capitalina y ocho gobernaciones, otros 20.000 cargos elección popular, que incluyen 128 senadores y 500 diputados federales.

La atención está centrada en la definición del candidato que competirá por la Alcaldía de la Ciudad de México, que por ser la capital del país y sus más de nueve millones de habitantes tiene un peso determinante en la escena política local.

Al respecto Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó que la alcaldía capitalina tiene una alta relevancia debido a que el político que gobierna la ciudad se convierte en un perfil “presidenciable”.

Desde hace 26 años la Ciudad de México ha sido gobernada por políticos progresistas lo que la ha convertido en uno de los bastiones de la izquierda mexicana.

Entre los precandidatos que luchan por la alcaldía de la Ciudad de México están Omar García Harfuch, ex secretario de seguridad de la capital, que figura como favorito para ganar la postulación oficialista, según algunas encuestas difundidas recientemente por los medios locales; la ex alcaldesa del municipio capitalino de Iztapalapa, Clara Brugada; el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y Mariana Boy Tamborell, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

García Harfuch, un experimentado policía y abogado de 41 años, alcanzó notoriedad tras su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirigió por casi cuatro años y que dejó hace un par de meses para integrarse al equipo político de Sheinbaum. El exagente goza de simpatía entre los sectores de clase media que lo ven como un funcionario eficiente.

La postulación del ex jefe policial, que fue blanco hace tres años de un ataque armado del Cartel Jalisco Nueva Generación en la capital, se ha visto empañada en las últimas semanas tras ser señalado por algunos activistas de haber participado en las reuniones en las que las autoridades del pasado gobierno definieron la llamada “verdad histórica” para alegar que los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el sur de México fueron amontonados por criminales en un basurero, incinerados y sus restos lanzados a un río, versión que fue desmontada por expertos internacionales y una comisión gubernamental.

Ante el recrudecimiento de los ataques López Obrador debió salir en defensa de García Harfuch para negar que tuvo alguna vinculación con el controversial caso.

Brugada, una economista de 60 años con dilatada carrera política, es otra de las fuertes competidoras que se consolidó tras su elección en el 2018 como alcaldesa del municipio popular de Iztapalapa, el más poblado de la capital mexicana que es considerado uno de los bastiones de Morena. La política pidió en septiembre una licencia al Congreso capitalino para separarse temporalmente del cargo y competir en el proceso del partido oficialista.

El ala izquierdista de Morena prefiere a Brugada, que ha construido complejos deportivos y culturales en barrios en los que las administraciones anteriores se habían centrado en los problemas básicos de alcantarillado, policía y redes de transporte caóticas.

Desde que López Obrador fundó Morena en 2014, el partido ha servido en gran medida para promoverlo con poca consistencia ideológica y una élite dirigente compuesta por figuras dispares, en muchos casos reclutadas de otros partidos o que vienen de enfrentar escándalos en el pasado.

La cuestión de qué es Morena ideológicamente ha girado hasta ahora en gran medida en torno a quién ha obedecido más fielmente a López Obrador, que durante mucho tiempo ha sido descrito como de izquierda, pero que en realidad es más nacionalista y populista.

Con su ideología confusa, los partidarios más duros de Morena han recurrido a pruebas de pureza: prefieren a Brugada porque ha sido una activista de izquierda desde los oscuros días de la década de 1980 y no les gusta García Harfuch porque su abuelo fue un general supuestamente represor y su padre fue un turbio jefe de policía en gobiernos pasados.

De momento, una candidata a las primarias que no consiguió la nominación de su partido ya abandonó Morena. La senadora Lucía Meza anunció esta semana que se presentará como candidata de la oposición a la gobernación del estado central de Morelos.

Su marcha ilustra los riesgos que enfrenta el partido oficialista para unir a sus fuerzas dispares. Meza afirma que el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco —una antigua estrella de fútbol y aliado personal de López Obrador que fue reclutado por otro partido— saboteó su candidatura. Blanco ha sido investigado por supuestos vínculos con bandas criminales.