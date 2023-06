Morena no pagará giras de 'corcholatas'

Ciudad de México.- Morena decidió no otorgar recursos a las "corcholatas" en la elección interna rumbo a 2024 para evitar que INE se inmiscuya en el proceso, indicó el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado.

Entrevistado tras el registro de Marcelo Ebrard como aspirante a encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación, el líder morenista dijo que si entregan dinero del partido a los aspirantes le abren la puerta al órgano electoral para que intervenga.

"Es un proceso interno donde la autoridad electoral no puede intervenir porque apelamos a nuestro derecho de auto organización y auto determinación.

"En el momento de que hay recursos por parte del partido abres la vía de la fiscalización y pues ya ves que no hemos tenido muy buenas experiencias. Aunque sabemos que hay otro ánimo dentro del INE, preferimos mantenernos con un proceso totalmente interno", señaló.

Delgado dijo que cada uno de los aspirantes deberá financiar su campaña y para ello están obligados a respetar las reglas que impuso el Consejo Nacional en el sentido de que deben ser austeras y con dinero lícito.

"Están comprometidos todos a no usar recursos públicos, a no usar recursos de procedencia ilícita y, sobre todo, no caer en exceso. Si alguien cae en exceso, va a ser muy visible y la propia gente lo va a sancionar", indicó.

Al insistirle si el partido va a supervisar los recursos usados por los aspirantes, Delgado dijo que será el pueblo el que los sancione si cometen alguna falta.

"Esto es un proceso de organización interna, más que un proceso jurídico. Es un proceso fraterno donde todos estuvieron de acuerdo, donde el principal objetivo es garantizar la unidad y es, digamos, como una prueba ética para todas y todos los participantes, donde un pueblo muy politizado es el que va a sancionar", argumentó.