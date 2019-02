Morena avala sin oposición dictamen de Guardia Nacional

Después de forzar la salida de la Oposición, Morena y el PT empujaron en comisiones la minuta de la Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados en enero pasado.

La Oposición del PAN, PRI, MC y PRD -junto con el independiente Emilio Álvarez Icaza-había exigido que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos entrara en receso para aguardar los resultados de la mesa paralela que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, desahogaba con los coordinadores parlamentarios.

A instancias de Morena, y con su mayoría, se rechazó la exigencia de la Oposición, cuyos integrantes se levantaron de la mesa.

Entonces Morena y su aliado el PT aprobaron por unanimidad la minuta cuya primera lectura se hará mañana ante el Pleno y el jueves sería votada.

Según explicó el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, el dictamen que llegará al Pleno contiene un transitorio para dar sustento a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con un periodo de cuatro o cinco años.

Luego del albazo, la Oposición advirtió que Morena no tiene los votos de las dos terceras partes que para su aprobación requiere la Guardia Nacional.

Desde ayer que se hizo público el dictamen que habría de discutirse hoy en comisiones, la Oposición rechazó la redacción por no incorporar un mando civil al frente de la Guardia y no incluir un plazo definido para la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.