Monreal a Adán: habrá estudio serio de reforma electoral

Ciudad de México.— En una reunión que sostuvo en la mañana con el Secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, le hizo saber a Adán Augusto López que una vez que llegue la reforma electoral al Senado harán un estudio serio y minucioso del proyecto.

"Fue una reunión amable, amistosa, fue una reunión respetuosa y revisamos la agenda del Poder Legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias, que obviamente nosotros analizaremos con cuidado y con autonomía.

"Pero hay una relación con él respetuosa, incluso diría de amistad, y hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya, en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que, en la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se apruebe", aseguró Ricardo Monreal en su reunión con Augusto López.

Respecto a la reunión que sostuvo con el Secretario de Gobernación, Monreal indicó que periódicamente se reúne con él porque es el interlocutor que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, le corresponde la relación directa con el Poder Legislativo.

Mencionó que le ofreció sus puntos de vista sobre la necesidad de escuchar a los sectores y a toda la población que ha expresado sentir sobre la reforma electoral.

Por otro lado, el morenista dijo que la marcha en defensa del INE fue nutrida, merece respeto y quienes se expresaron en ella deben estar tranquilos porque el Senado "hará las cosas bien en materia de reforma electoral".

"Lo que les aseguro es que no se va a imponer por la mayoría y vamos a tratar de construir mayorías calificadas o unanimidades, para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional. No deben de preocuparse, se los garantizo, no deben de preocuparse, porque vamos a hacer las cosas bien en materia de reforma electoral.

"Hacer las cosas bien es escuchar, hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del País, de la transparencia y de la democracia es lo que haremos. Por eso, les garantizo que vamos a hacer bien las cosas", señaló Monreal.

Indicó que quienes se expresaron ayer tienen que ser escuchados.

"Mi opinión sobre la marcha es que debemos respetarla. Que toda libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de reunión y libertad de manifestación, entre otras, están garantizadas por la Constitución y son parte fundamental de nuestras garantías individuales.

"A los que han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral, les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen. En el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional"

Prometió que el Senado no actuará ni de manera improvisada, ni precipitada, ni irreflexiva.

"Vamos a actuar con mucha seriedad. Vamos a actuar con mucha responsabilidad, ecuanimidad y prudencia", agregó.