Molesta a personal médico vacunación de atletas

Tomada de Twitter / Vacunación de deportistas

Ciudad de México— Es importante que México vacune a sus atletas que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la prioridad debe ser el personal médico, consideran en este gremio de forma categórica.

El Gobierno Federal y la Conade empezaron ayer a vacunar a los deportistas que buscan clasificar a los Olímpicos y a algunos que ya tienen segura su participación, además de inocular a integrantes de los cuerpos técnicos.

"Como doctora que he trabajado todo este año en Covid, con pacientes hospitalizados y a domicilio, que he visto y sigo viendo morir a la gente por esta infección, me causa tristeza y enojo ver este tipo de noticias donde solo se ve gente con intereses económicos y políticos. Para mí es una ofensa vacunar a gente que no es prioridad", apuntó Elisa Flores Gómez, médico internista y endocrinóloga.

Un total de 95 deportistas y técnicos recibieron ayer la vacuna rusa Sputnik, y en 20 días tendrán la segunda dosis.

"La vacunación ha sido manejada de manera inequitativa. Me parece que es una mala decisión que ya se esté vacunando a los atletas que podrían ir a los Juegos cuando los que más la necesitan no han sido protegidos", dijo el doctor Martín Tulio Santa Rita Escamilla, quien ya fue vacunado, pero por su edad, no por su especialidad en ginecología y obstetricia.

"Creo que la prioridad de la vacunación debe ser el sector salud, ya que somos los que estamos de manera continúa en riesgo. Los deportistas, como el resto de la población, claro que son importantes, pero no son prioritarios", apuntó María del Socorro Cabrera Curiel, especialista en medicina integral.

"El personal de salud debe tener prioridad en la vacunación sobre todos, pues todos los que somos médicos, así como enfermeros, camilleros y otros, somos una cadena humana que salva vidas", dijo Cinthya Verver Moreno, ginecobstetra y colposcopista.

"No hay que olvidar que tenemos mucho personal de salud sin recibir vacunas, ojalá se puedan hacer estos mismos esfuerzos que se están vacunados para los deportistas y a la población en general", dijo Asunción César, internista infectóloga y neuroinfectóloga.

A Adriana Lisset García, enfermera que aún no recibe la vacuna, le indigna esta vacunación.

"¡Vaya!, no sí, está cabrón, y sí, muchos no estamos ni vacunados y recibimos pacientes con Covid. Me sorprende saber esto. Supuestamente había un protocolo de vacunación. Y sí indigna. Cuánto médicos, hasta del sector privado, que en consulta están súper expuestos, no los tienen ni contemplados", afirmó.