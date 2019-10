Molesta a López Obrador opinión de EU sobre plan de seguridad de México

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es "de mal gusto" que otros países opinen sobre su estrategia de seguridad, luego que Estados Unidos exigió que el Gobierno mexicano comparta su plan de combate al narcotráfico.

"Sí hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro Gobierno, es hasta de mal gusto hacerlo", señaló el mandatario durante su conferencia matutina.

"Imagínense que yo declare que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos, porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles, no es eso. Cada país tiene su independencia", agregó.

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Richard Glenn, sobre las preocupaciones de la Administración Trump para combatir al narcotráfico, López Obrador consideró que lo importante es buscar la cooperación pero no situarse como jueces.

"Afortunadamente llevamos muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y una golondrina no hace verano. La opinión del presidente Trump ha sido de respeto hacia México, así lo externó en la ONU, habló de respeto mutuo", agregó.