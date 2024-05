Misión cumplida, dice AMLO a trabajadores

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy a líderes sindicales y trabajadores que hay misión cumplida en reformas que ayudaron a este sector, como el aumento a salarios, eliminar la subcontratación y el Fondo de Pensiones del Bienestar, que tuvo muchas resistencias por parte del bloque conservador.

"Había quienes opinaban que debíamos de regresar a que el Estado manejara las pensiones de los trabajadores, y nosotros optamos por esta vía intermedia, ya que queda un esquema hacia adelante que va a depender del fortaleciendo de este fondo y yo creo que no va a haber ningún problema para su financiamiento.

"Como se comprenderá, siempre por estas acciones hemos enfrentado resistencias de grupos conservadores, reaccionarios, de ahí viene el término, los que son parte del conservadurismo, cuando hay acciones transformadoras, pues reaccionan, y por eso se les conoce como reaccionarios, porque ellos son partidarios de que se mantenga el status quo, que no cambien las reglas, que se mantengan los fueros, los privilegios", acusó el presidente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sin embargo, dijo, la 4T salió adelante en impulsar el fondo, por lo que, aseguró, la promesa está cumplida con los trabajadores.

"Hemos enfrentado resistencias de grupos conservadores que en sentido estricto, también hay que decirlo, no son precisamente los empresarios, son los traficantes de influencias y especuladores financieros, acostumbrados a medrar, sin embargo, hemos podido salir adelante con el apoyo de la mayoría de nuestro pueblo y así continuaremos hasta el final de nuestro mandato.

"Es una lección, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, sin el respaldo del pueblo, y para contar con ese apoyo del pueblo se necesitan poner en el centro las demandas de las mayorías (...) los pobres no traicionan, los pobres son leales, no se puede estar pensando que la transformación va a ser apoyada por las élites, eso es una contradicción", añadió el tabasqueño.

A los sindicalistas se les ofreció una comida.

"A nombre de los trabajadores, le hacemos un reconocimiento por su impulso en la política laboral y ayuda a la justicia de los trabajadores, es un presidente aliado de los trabajadores", lanzó Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y líder de una ala de trabajadores mineros.

Indicó que el Senado aprobó 166 iniciativas y que de ellas 15 han sido publicadas como decreto en el Diario Oficial de la Federación.

"Destacan rápidamente los derechos para las personas trabajadoras del hogar, la democracia y la libertad sindical, la eliminación de la subcontratación que usted apoyó, la subcontratación llevaba más de 10 millones de trabajadores bajo este sistema y seguía creciendo cada año. Hemos recuperado la mitad de estos trabajadores con empleos formales", indicó el dirigente minero.

Destacó que los 15 decretos que fueron publicados en la gestión lopezobradorista representan el 37 por ciento, tomando como referencia los últimos nueve presidentes de México.

"Durante la gestión de Vicente Fox sólo un decreto publicado, uno solo, con Felipe Calderón hubo dos y con Enrique Peña se publicaron tres; con Ernesto Zedillo dos y con Carlos Salinas de Gortari cero", desglosó.

Como en otros sexenios, los dirigentes sindicales aplaudieron al presidente en turno en la celebración del 1 de mayo.

"Hemos hecho historia todas y todos, debemos compartir todas y todos, debemos compartir la inmensa satisfacción de otorgar como dicen los Yaquis, la misión cumplida, promesa cumplida", gritó el presidente.

"Que viva la clase trabajadora, que vivan los derechos laborales, que vivan los mártires de Cananea y Río Blanco, qué viva México.....", arengó.

Al agasajo acudieron líderes de gremios electricistas, mineros, petroleros, músicos, artistas, trabajadoras del hogar, burócratas, maestros, entre otros.