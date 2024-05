Ministros no tienen dignidad, dice AMLO sobre fideicomisos

Ciudad de México, a 16 mayo.- 'Nada, pues ya lo sabíamos, nada más es cosa de recordar. Los Ministros de la Corte violan la Constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más qu lo que obtiene el Presidente de la República", expresó.

"Así, clarísimo. Y los Ministros de la Corte ganan en total, yo gano 135 mil pesos, 140 mil pesos mensuales, y ellos ganan 700 mil. Y de manera leguleya, como abogados huizacheros, con todo respeto a los abogados huizacheros, tinterillos, con todo el respeto".

"Ellos le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos y, aún cuando el Poder Legislativo, los canceló, ellos no hicieron caso porque son parte del supremo poder conservador, no son el supremo poder conservador, son empleados del supremo poder conservador", sostuvo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer revocar suspensiones definitivas que impiden extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), que suman 16 mil 400 millones de pesos.

Por 4 votos contra 1, la Segunda Sala de la Corte desechó u proyecto de la Ministra Lenia Batres, que revocaba la primera de decenas de suspensiones que jueces federales han concedido contra esta medida, en amparos promovidos por personal del propio PJF.

Una vez confirmadas las suspensiones, los fideicomisos serán intocables para el Gobierno mientras la Corte resuelve sobre la constitucionalidad de la reforma legal de 2023 para eliminarlos.

Sin dar nombres, López Obrador afirmó que hay Ministros que están al servicio de las corporaciones económicas más poderosas y que actúan como sus empleados, por lo que el freno a la extinción de los fideicomisos no le sorprende.

"Por eso lo de ayer pues no debe ser motivo de sorpresa porque lo que se estaba buscando era que se cancelaran estos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos", expresó.

"Ellos no representan al pueblo, no garantizan la impartición de justicia, están ahí para defender a grupos de intereses creados".

Cuestionado sobre si la decisión de la Corte afecta la integración del Fondo de Pensiones para el Bienestar -que servirá para complementar las pensiones de trabajadores- el Presidente dijo que no, porque dicho fideicomiso tiene varias fuentes de financiamiento.

-¿Se afecta el Fondo de Pensiones por el hecho de que ese dinero no se podrá utilizar?, se le preguntó.

"No, porque... es que acuérdense que el Fondo de Pensiones del Bienestar tiene varias fuentes de financiamiento y vamos a esperar a ver qué sucede hacia adelante, esos son expedientes abiertos", expuso.

"Que no estén pensando que ya se terminó ¡No! Nos importaba abrir el caso y dejarlo abierto, para que en el futuro se siga tratando el asunto".