Ministro de Hacienda intenta enviar mensaje de calma a inversionistas tras elecciones

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, intentó el martes calmar a los mercados al anunciar que entre las prioridades económicas del nuevo gobierno están la reducción del endeudamiento, la disciplina fiscal y la garantía de autonomía del Banco de México.

La declaración de Ramírez de la O se produjo tras una jornada de nerviosismo en los mercados bursátil y cambiario que se desató luego de las elecciones generales del domingo en las que ganó por una amplia mayoría la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.

El secretario de Hacienda, quien aceptó mantenerse en el cargo durante el gobierno de Sheinbaum, dijo en una llamada privada con analistas e inversionistas que entre sus prioridades están la reducción del endeudamiento en torno del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), la disciplina financiera y el apego al Estado de derecho, indicó en un comunicado esa dependencia.

Horas después, la virtual presidenta electa anunció en un mensaje de su cuenta de X —antes Twitter— que se había reunido con Ramírez de la O, y ratificó los lineamientos económicos anunciados por el secretario.

Los anuncios se dan luego de la fuerte caída que sufrió el lunes la bolsa de valores local y la depreciación del peso tras los comicios que ganó Sheinbaum y el partido oficialista Morena, que podría alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.

La moneda mexicana sufrió la víspera una depreciación de 4,11% al alcanzar una tasa de alrededor de 17,71 pesos por dólar y el índice bursátil descendió 6%, un desplome que no se daba desde marzo de 2020 cuando se inició la pandemia de COVID-19. El nerviosismo de los inversionistas también se sintió en el mercado de deuda donde la tasa de los bonos del gobierno mexicano reportó un alza.

Por segundo día consecutivo las preocupaciones se reflejaron en el mercado cambiario. La moneda mexicana cerró el martes con una depreciación de 0,98% lo que llevó la cotización alrededor de 17,86 pesos por dólar.

En el mercado bursátil las presiones cesaron y cerró el martes con una ganancia cercana al 3%

El director de Estudios Económicos del banco local Citibanamex, Iván Arias, dijo a The Associated Press que los anuncios del secretario de Hacienda ayudan de “manera marginal en estos primeros días”, pero planteó que hasta que no haya claridad sobre cuál será la próxima política económica, cómo estará conformado el equipo de gobierno de Sheinbaum, y cuál será el futuro del paquete de reformas que presentó en febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, persistirán las preocupaciones. “Hasta que se vayan clarificando todas estas circunstancias la volatilidad, la sensibilidad de los mercados va a permanecer”, agregó Arias.

También precisó que hay especial preocupación por las reformas a las pensiones —debido al impacto que podría generar en el gasto público—, al poder judicial y los organismos autónomos. El analista afirmó que de avanzar esas reformas no se creará el mejor panorama para atraer inversiones, y podría darse un “deterioro” de las perspectivas macroeconómicas.

En ese sentido, Gabriela Siller, directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, señaló que de concretarse los planes —impulsados por el saliente gobierno de López Obrador y que hoy dependen de la aprobación del Congreso— para debilitar los organismos autónomos, ponerse en riesgo el árbitro electoral, y atentar contra la integridad de la Suprema Corte “no se puede descartar una reacción del tipo de cambio y nuevos episodios de volatilidad en el mercado financiero”..

López Obrador reiteró el lunes el respaldo a la iniciativa del poder judicial que busca que los integrantes de la Suprema Corte — con la que ha mantenido fricciones en los últimos años, tras la invalidación de algunas reformas enviadas por el Ejecutivo —, los jueces y magistrados sean electos por voto popular.

Los analistas atribuyeron las caídas del lunes al nerviosismo que genera entre los inversionistas la posibilidad de que se modifique la Constitución si el oficialismo alcanza la mayoría calificada en el Congreso, y la incertidumbre sobre el manejo que hará el próximo gobierno del déficit fiscal, estimado en 5,9% del PIB.

En el comunicado de la Secretaría de Hacienda también se anunció que Juan Ramón de la Fuente, exembajador de México en las Naciones Unidas, fue designado como encargado de coordinar el equipo de transición del gobierno de Sheinbaum.